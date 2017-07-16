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“Crans-Montana’ya çözüm arzusuyla gitmedik”

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“Crans-Montana’ya çözüm arzusuyla gitmedik”
AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e yönelik eleştirilerini bugün de sürdürdü.

Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde Kiprianu, Anastasiadis’in Crans-Montana’daki zirveye Kıbrıs sorununu çözmek için gittiği konusunda ikna edici olamadığını belirtti.

Kiprianu, Kıbrıs Rum tarafının Crans-Montana zirvesinde izlediği genel tavırdan memnun olmadığını, zirveye Kıbrıs sorununun çözümü yönünde siyasi iradeyle gidilmesi gerekirken, bunun yapılmadığını belirterek, konferans öncesinde gerekli hazırlığın da yapılmamış olduğunu vurguladı.

Kiprianu ayrıca, Crans-Montana zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla hiç görüşmediğini, “Akıncı’nın zirvedeki tutumuna ilişkin ise çok çelişkili ifadeler görmekte olduğunu” sözlerine ekledi.

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