Cratos plajı kirli çıktı!

GİRNE MAYIS 2025 DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI
Girne bölgesinde Mayıs 2025 ayında gerçekleştirilen deniz suyu analiz sonuçları açıklandı. Analizlerde E.Coli ve Enterkok bakteri düzeyleri ölçülerek plajların durumu belirlendi.
Numune Bilgileri ve Sonuçlar:
Acapulco Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Ada Beach Hotel: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Alagadi 1 Halk Plajı Esentepe: E.Coli 9, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Ammadi Halk Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Camelot Beach Alsancak: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Chamada Hotel Beach: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Cratos Hotel: E.Coli >2400, Enterkok 130, Durum: Kirli
Deniz Kızı Hotel Plajı: E.Coli 4, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Diana Beach: E.Coli 240, Enterkok 27, Durum: Temiz
Elexus Hotel Plajı: E.Coli 21, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Escape Beach Alsancak: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Esentepe Halk Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Karakum Halk Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Karaoğlanoğlu Halk Plajı: E.Coli 4, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Karşıyaka Halk Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Kaya Palazzo Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Kervansaray Halk Plajı Karaoğlanoğlu: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Korineum Golf Club: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
L.A Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Less Ambassadeurs Hotel Plajı: E.Coli 4, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Lords Palace Hotel: E.Coli 0/100ml, Enterkok 5, Durum: Temiz
Manolya Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Mare Monte Plajı Alsancak: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Merit Crystal Cove Hotel Plajı Alsancak: E.Coli 39, Enterkok 10, Durum: Temiz
Merit Crystal Cove Hotel Plajı İskele Kısmı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 7, Durum: Temiz
Oscar Hotel Plajı: E.Coli 9, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Sardunya Beach: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Shayna Beach Çatalköy: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Sivil Savunma Halk Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Suna's Beach: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Top-Set Beach: E.Coli 4, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Vasilia Beach: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Vuni Palace Hotel Plajı Sağ Taraf: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Vuni Palace Hotel Plajı Sol Taraf: E.Coli 21, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Girne plajlarının çoğunda bakteriyolojik analiz sonuçları temiz çıkarken, Cratos Hotel plajında yüksek seviyede E.Coli (>2400) ve Enterkok (130) bulunması nedeniyle kirli olarak rapor edildi. Diğer tüm plajların deniz suyu sağlıklı ve temiz olarak tespit edildi.
İSKELE MAYIS 2025 DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI
İskele bölgesinde Mayıs 2025 ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçları yayımlandı. Analizlerde E.Coli ve Enterkok bakteri seviyeleri ölçülerek plajların durumu belirlendi.
Numune Bilgileri ve Sonuçlar:
Ardıç Ağacı Tatil Köyü Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Altın Kumsal Halk Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Ayfilon Belediye Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Blue Sea Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Club Dimare Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Concorde Hotel Deniz Suyu: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Karpaz Gate Marina: E.Coli 43, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Limak Deluxe Hotel Plajı Deniz Suyu: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Livana Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Mehmetçik Belediye Plajı Deniz Suyu: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Nuhun Gemisi Hotel Plajı Deniz Suyu: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Yeni Erenköy Halk Plajı: E.Coli 4, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Sea Bird Plajı: E.Coli 4, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Thalassa Beach Resort Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Kaplıca Hotel: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Zambak Tatil Köyü: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.