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Cratos plajı kirli çıktı!

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan mayıs ayı deniz analizleri sonuçlarına göre tek kirli plaj Cratos Otel’e ait.
Cratos plajı kirli çıktı!

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GİRNE MAYIS 2025 DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

Girne bölgesinde Mayıs 2025 ayında gerçekleştirilen deniz suyu analiz sonuçları açıklandı. Analizlerde E.Coli ve Enterkok bakteri düzeyleri ölçülerek plajların durumu belirlendi.

Numune Bilgileri ve Sonuçlar:

Acapulco Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Ada Beach Hotel: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Alagadi 1 Halk Plajı Esentepe: E.Coli 9, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Ammadi Halk Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Camelot Beach Alsancak: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Chamada Hotel Beach: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Cratos Hotel: E.Coli >2400, Enterkok 130, Durum: Kirli

Deniz Kızı Hotel Plajı: E.Coli 4, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Diana Beach: E.Coli 240, Enterkok 27, Durum: Temiz

Elexus Hotel Plajı: E.Coli 21, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Escape Beach Alsancak: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Esentepe Halk Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Karakum Halk Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Karaoğlanoğlu Halk Plajı: E.Coli 4, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Karşıyaka Halk Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Kaya Palazzo Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Kervansaray Halk Plajı Karaoğlanoğlu: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Korineum Golf Club: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

L.A Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Less Ambassadeurs Hotel Plajı: E.Coli 4, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Lords Palace Hotel: E.Coli 0/100ml, Enterkok 5, Durum: Temiz

Manolya Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Mare Monte Plajı Alsancak: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Merit Crystal Cove Hotel Plajı Alsancak: E.Coli 39, Enterkok 10, Durum: Temiz

Merit Crystal Cove Hotel Plajı İskele Kısmı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 7, Durum: Temiz

Oscar Hotel Plajı: E.Coli 9, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Sardunya Beach: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Shayna Beach Çatalköy: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Sivil Savunma Halk Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Suna's Beach: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Top-Set Beach: E.Coli 4, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Vasilia Beach: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Vuni Palace Hotel Plajı Sağ Taraf: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Vuni Palace Hotel Plajı Sol Taraf: E.Coli 21, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Girne plajlarının çoğunda bakteriyolojik analiz sonuçları temiz çıkarken, Cratos Hotel plajında yüksek seviyede E.Coli (>2400) ve Enterkok (130) bulunması nedeniyle kirli olarak rapor edildi. Diğer tüm plajların deniz suyu sağlıklı ve temiz olarak tespit edildi.

İSKELE MAYIS 2025 DENİZ SUYU ANALİZ SONUÇLARI

İskele bölgesinde Mayıs 2025 ayında yapılan deniz suyu analiz sonuçları yayımlandı. Analizlerde E.Coli ve Enterkok bakteri seviyeleri ölçülerek plajların durumu belirlendi.

Numune Bilgileri ve Sonuçlar:

Ardıç Ağacı Tatil Köyü Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Altın Kumsal Halk Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Ayfilon Belediye Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Blue Sea Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Club Dimare Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Concorde Hotel Deniz Suyu: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Karpaz Gate Marina: E.Coli 43, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Limak Deluxe Hotel Plajı Deniz Suyu: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Livana Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Mehmetçik Belediye Plajı Deniz Suyu: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Nuhun Gemisi Hotel Plajı Deniz Suyu: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Yeni Erenköy Halk Plajı: E.Coli 4, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Sea Bird Plajı: E.Coli 4, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Thalassa Beach Resort Hotel Plajı: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Kaplıca Hotel: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

Zambak Tatil Köyü: E.Coli 0/100ml, Enterkok 0/100ml, Durum: Temiz

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