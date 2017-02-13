Cratos’un sahiplerine 7 yıl hapislik ile 62 Milyon para cezası

Girne Bölgesinde faaliyet gösteren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki en büyük otellerden biri konumunda olan Cratos Otel’in sahipleri, Türkiye’de yargılandıkları nitelikli dolandırıcılık suçu davasında suçlu bulundular.

Girne Bölgesinde faaliyet gösteren ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki en büyük otellerden biri konumunda olan Cratos Otel’in sahipleri, Türkiye’de yargılandıkları nitelikli dolandırıcılık suçu davasında suçlu bulundular.

Kıb-Tek yönetim kurulunun yaptığı ve halk arasında kıyak indirim olarak nitelendirilen 9 Milyon elektrik ücreti indirimi ile gündeme gelen Cratos Otel’in sahiplerinden Boz Grup’un patronları, Murat Bozoğlu ve kardeşi Kemal Bozoğlu’nun yargılandığı davada iki kardeş ile ilgili olarak 7 yıl 3 ay 15 gün hapislik ve 62 Milyon 267 bin 900 TL. Adli para cezasına çarptırıldıkları açıklandı.

Haber Türk, yaptığı haber söyledir: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki en büyük otellerden biri olan Cratos’un sahipleri ve Boz Grup’un patronları Murat Bozoğlu ve kardeşi Kemal Bozoğlu’nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, iki kardeşi, Vakıfbank’tan alınan toplam 29 milyon 888 bin 600 TL kredi ile ilgili olarak nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından toplam 7 yıl 3 ay 15 gün hapis ve 62 milyon 267 bin 900 TL adli para cezasına çarptırdı.” Habertürk