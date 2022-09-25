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Credit Suisse: Çinlilerin kişi başına ortalama serveti Avrupalıları geçti

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Yatırım bankası Credit Suisse'in yeni raporuna göre ortalama Çinli bir yetişkin artık ortalama Avrupalıdan daha zengin.
Credit Suisse: Çinlilerin kişi başına ortalama serveti Avrupalıları geçti

İsviçre merkezli bankacılık devi Credit Suisse’in yeni raporuna göre, Kuzey Amerika ve Avrupa küresel olarak toplam hanehalkı servetinin yüzde 57’sini oluştursa da Çin’deki ortalama yetişkin başına servet Avrupa’yı geride bıraktı.

Credit Suisse’in bu ay yayınlanan yıllık Küresel Zenginlik Raporu’nda dünyadaki hanelerin ortalama servetine ilişkin veriler de yer aldı. Rapora göre, Çin’de yetişkin başına ortalama mal varlığı 26 bin 752 dolar oldu. Avrupa’da ise bu rakam 26 bin 690 dolar düzeyinde. Ancak Avrupa’daki ortalama rakam güney ve doğu bölgelerindeki daha yoksul ülkeleri de içeriyor.

SON 20 YILDA BÜYÜK ARTIŞ

Öte yandan raporda Çin’deki ortalama servetin 2021’de ortalama servetin 6 bin 379 dolar olduğu Rusya’dakinden dört kat daha fazla olduğu belirtildi. Raporda ayrıca Çin’deki ortalama kişi başı servetin 2000 yılında 3 bin 111 dolar olduğunu belirterek son 20 yıldaki büyük artışa dikkat çekildi.

Bununla birlikte, Çin’in ortalama serveti, ortalama Amerikalının 93 bin 271 dolarlık servetinin üçte birinden daha az oldu. Aynı şekilde bu rakam ortalama bir Belçikalının 256 bin 336 servetinin yaklaşık yüzde 10’una denk düştü.

ABD’NİN ULTRA ZENGİN SAYISI ÇİN’İN 4 KATI

Raporda ABD'de 140 binden fazla kişinin 50 milyon dolar ve üstü serveti olduğu, bu sayının Çin'de 37 bin 710 olduğu belirtildi. Credit Suisse raporunda ayrıca, “Enflasyona ve Rusya-Ukrayna savaşındaki aksiliklere rağmen, toplam küresel servetin büyümeye devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Rapora göre ayrıca küresel servet 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 463,6 trilyon dolara ulaştı. Raporu kaleme alan uzmanlar, “Çin'deki hanehalkı servetinin ABD'yi yakalamaya yaklaşmasını bekliyoruz” değerlendirmesine yer verdi.

ÇİN YAKLAŞIYOR

Tahminler ayrıca 5 yılda Çin'in milyoner nüfusunu neredeyse ikiye katlamasını ve gelişmekte olan ekonomilerde sayının daha hızlı artacağını gösterdi. Banka, teknoloji ve emlak gibi sektörlerin baskı altında kaldığı ve Covid yasakları nedeniyle büyük zorluklar yaşayan Çin'de devasa bir servet yaratılmaya devam edileceğini belirtti.

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