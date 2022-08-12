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Creditwest Bank “Akıllı Mobil Bankacılık” uygulaması “West Notifier” yenilendi

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Creditwest Bank “Akıllı Mobil Bankacılık” uygulaması “West Notifier” yenilendi
Creditwest Bank “Akıllı Mobil Bankacılık” uygulaması “West Notifier” yenilendi

Creditwest Bank’ın birçok bankacılık işlemini hızlı ve pratik olarak yapmayı sağlayan mobil uygulaması “West Notifier” yenilendi.

West Notifier uygulamasının yenilenmesi ile ilgili olarak Merit Lefkoşa’da basın toplantısı ve kokteyl ile uygulamanın lansmanı gerçekleştirildi.

Basın toplantısında Creditwest Bank yazılımcıları ve yetkilileri uygulamanın sunumunu yaptılar.

Sunumda, müşterilerin “West Notifier” sayesinde hesap bakiyelerini görüntüleyebilecekleri, anında fatura ödeyebilecekleri, hesap ekstrelerini ve kredi kartı harcamalarını kolayca görüntüleyebilecekleri ayrıca tüm bankalar arasında hızlı ve kolay para transferi gibi birçok bankacılık işlemi yapabilecekleri belirtildi.

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