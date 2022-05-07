Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 6 Mayıs 2022

TÜİK Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayı tüketici fiyatları aylık bazda %7,25 ve yıllık bazda %69,97 artış gösterdi. Üretici fiyatları ise aylık bazda %7,67 artış gösterirken, yıllık bazda artış %121,82 olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerle, tüketici rakamları 2002 yılından bu yana en yüksek değerleri gördü. Üretici fiyatları ise 27 yılın zirvesini görmüş oldu.



TCMB’nin hazırladığı yılın ikinci enflasyon raporunda, jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını yükseltmesinden kaynaklı risklerin sürdüğü, ancak jeopolitik gelişmelerden çok etkilenen enerji fiyatlarında aşağı gidiş ihtimalinin de bulunduğu belirtildi. Savaşın etkilerinin Mayıs ayı itibariyle görülmeye başlandığı kaydedilen raporda, Rusya-Ukrayna savaşının turizme etkilerinin özellikle Mayıs ayı itibariyle gözlenmeye başlamasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyon rakamları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, “Pandeminin neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalara ilaveten Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji, gıda ve diğer emtia fiyatlarını daha da yükseltmesi tüm dünyada enflasyonu körüklemiştir.” Açıklamasını yaptı. Ayrıca Bakan Nebati, “Yüksek enflasyon sebebiyle insanımızın yaşadığı sıkıntıların her birinin farkındayız ve sorunları asla görmezden gelmemiz söz konusu dahi olamaz.” İfadelerini kullandı.



Türkiye Ticaret Bakanı Mehmet Muş Nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Nisan ayında ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bakan Muş, bu rakamın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti. Nisan ayı ithalatı ise %35 oranında artışla 29,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre %98,1 oranında artarak, 6,1 milyar dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.



İngiltere Merkez Bankası piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak %1 seviesine çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada, ekonominin, çift haneli enflasyon baskısı altında daralma yolunda olduğu uyarısı yapıldı. İngiltere Merkez Bankası, İngiltere’nin teknik bir resesyona girmesini beklemese de, ekonominin bu yılın son çeyreğinde %1’e yakın küçüleceğini öngördü. Ekonominin 2023 yılında ise %0,25 daralacağı tahmin edildi.



Bugün ABD işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam verileri takip edilecek.



USDTRY 14,872, EURTRY 15,660 ve GBPTRY 18,382 seviyelerinde fiyatlanıyor.