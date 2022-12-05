‘Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile anlaştı’ iddiası! Yıllık maaşı dudak uçuklattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile yolları ayrılan Cristiano Ronaldo’nun, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile anlaşma sağladığı açıklandı.

İspanya’nın önde gelen gazetesi Marca, Cristiano Ronaldo’nun 1 Ocak’tan itibaren Suudi ekibinin formasını giyeceğini ve sözleşmenin 2,5 yıllık olduğunu yazdı. Katar’daki Dünya Kupası başlamadan kısa süre önce Manchester United ile bütün ipleri kopartan Ronaldo’nun, kulüp ve Teknik Direktör Erik ten Hag hakkındaki açıklamaları sonrası İngiliz ekibindeki sözleşmesi feshedildi.

Suudi ekibi Al-Nassr bu ayrılığın başından beri Portekizli yıldıza ilgi gösterirken, yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağlandı.

AL-NASSR’DAN RONALDO’YA SEZONLUK 200 MİLYON

Ronaldo ve Al-Nassr arasındaki sözleşme, 37 yaşındaki futbolcuyu en yüksek maaş alan futbolcu konumuna getirecek ve anlaşma reklam iş birlikleriyle desteklenecek. 100 milyon euro’ya yakın imza parası alması beklenen Ronaldo’nun, Al Nassr’dan sezon başına 200 milyon euro’ya maaş alacağı belirtildi.

PSG’de Messi ve Neymar sezon başına 70-75 milyon euro civarında kazanırken, Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan’da kazanacağı paranın çok uzağında kalacaklar.

Son dönemde performansı tartışma konusu olan ve Portekiz ile Dünya Kupası’ndaki formu eleştirilen Ronaldo’nun, Al-Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia ile görüşmesi bekleniyor.

Al-Nassr’da Cantabrian Alvaro Gonzalez’in yanı sıra, Kolombiyalı kaleci Ospina forma giyiyor.