Cristiano Ronaldo: Değmez!

2022 Dünya Kupası Çeyrek Final turunda Fas’a yenilerek turnuvaya veda eden Portekiz büyük hayal kırıklığı yaşarken, yıldız isim Cristiano Ronaldo sessizliğini bozdu.

Turnuva öncesi yaptığı röportajla Manchester United ile köprüleri yıkan Ronaldo, kötü denecek bir performans sergilediği ve birçok tartışmanın odak noktası olduğu Dünya Kupası sonrası duygularını paylaştı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:

“Portekiz için bir Dünya Kupası kazanmak, kariyerimin en büyük ve en iddialı hayaliydi. Neyse ki, Portekiz dahil uluslararası boyutta birçok şampiyonluk kazandım ama ülkemizin adını dünyada en üst sıralara çıkarmak en büyük hayalimdi.”

“HER ŞEYİMİ VERDİM”

“Bunun için savaştım. Bu hayal için çok savaştım. 16 yılda, gol attığı 5 Dünya Kupası’nda her zaman harika oyuncularla birlikte ve milyonlarca Portekizlinin desteğiyle her şeyimi verdim. Her şeyi sahada bıraktım. Yüzümü asla mücadeleye çevirmedim ve bu hayalimden asla vazgeçmedim.”

“ÜLKEME SIRTIMI DÖNMEDİM”

“Ne yazık ki dün rüya sona erdi. Sıcak tepki vermeye değmez. Herkesin bilmesini istiyorum ki, çok şey söylendi, yazıldı, spekülasyon yapıldı ama Portekiz’e olan bağlılığım bir an bile değişmedi. Her zaman, herkesin hedefi için savaşan bir kişiydim ve takım arkadaşlarıma, ülkeme asla sırtımı dönmedim.”

“Şimdilik söylenecek fazla bir şey yok. Teşekkürler, Portekiz. Teşekkürler Katar. Rüya sürerken güzeldi… Şimdi herkesin kendi sonuçlarını çıkarmasına izin verme zamanı.”