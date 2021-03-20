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Cristiano Ronaldo, İtalya'da 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi

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İtalya Futbolcular Birliği (AIC), Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'yu 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu seçti.
Cristiano Ronaldo, İtalya'da 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi

AIC'in düzenlediği törende, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) geçen sezonun en iyilerine ödülleri verildi.

Ligde geçen yıl 31 gol atarak takımının en golcü ismi olan ve Juventus’un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Cristiano Ronaldo, 2019-2020 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

2016'dan bu yana çalıştırdığı Atalanta'yı son yıllarda ligin iddialı ekiplerinden biri haline getiren deneyimli teknik direktör Gian Piero Gasperini de sezonun en iyi teknik direktörü ödülünü aldı.

Serie A'da geçen senenin en iyi takımı ise Gasperini'nin başında bulunduğu Atalanta oldu.

Hakem Daniele Orsato da sezonun en iyi hakemi ödülüne layık görüldü.

AIC'in değerlendirmesinde sezonun 11'inde ise şu isimler yer aldı:

Kalede, Gianluigi Donnarumma, Theo Hernandez, Stefan De Vrij, Leonardo Bonucci ve Robin Gosens, orta sahada, Nicolo Barella, Papu Gomez, Luis Alberto, ileri üçlüde ise Paulo Dybala, Ciro Immobile ve Cristiano Ronaldo.

Ronaldo: Sampdoria'ya attığım en iyi kafa golümdü

Cristiano Ronaldo, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl salgın dolayısıyla sezonun yarısından itibaren maçların seyircisiz oynandığına dikkati çekerek, "Garip bir seneydi. Kimsenin ummadığı derecede bir yıldı ancak kişisel olarak hem de takım olarak elde ettiğimiz şampiyonluk bakımından olumlu bir seneydi. Başlangıçta boş statlara oynamak biraz zordu ama bizim hedefimiz ligi kazanmaktı ve biz bunu başardık." dedi.

36 yaşındaki Portekizli golcü, geçen sezon deplasmanda oynadıkları Sampdoria maçında 2,5 metre yükseklikten attığı kafa golünün, kendisinin en iyi kafa golü olduğunu söyledi.

Ronaldo, şunları kaydetti:

"Benim bu başarımı mümkün kılan tüm takım arkadaşlarıma ve bana oy veren tüm futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Tutarlılık, kişinin kendi becerilerine olan güveni, çalışması ve tutkusu, futboldan keyif almanın sırlarıdır. Bunlardan sonra motivasyon, disiplin sayılır. Bunlar olmadan 34, 35, 36 ya da 40 yaşına kadar devam etmeyi düşünemezsiniz."

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