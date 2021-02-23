  • BIST 1.518
  • Altın 412,508
  • Dolar 7,0770
  • Euro 8,5957
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

"Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor"

» »
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ayrılık kararı aldığı ve bunu menajeri Jorge Mendes'e ilettiği iddia edildi.
"Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istiyor"

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun ayrılık kararı aldığı ve bunu menajeri Jorge Mendes'e ilettiği iddia edildi.

İtalyan devi Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılıyor. Libero gazetesinde görev yapan Fabio Santini, 7 Gold kanalında yaptığı açıklamalarda oyuncunun ayrılık kararı aldığını ifade etti.

Santini'nin açıklamasında, Cristiano Ronaldo'nun ayrılık kararını menajeri Jorge Mendes'e ilettiği ve yeni bir macera istediği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo'nun yeni durağına ilişkin de açıklamada bulunan Santini, "Portekizli yıldız, Fransa'ya PSG'ye gitmeyi planlıyor. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Juventus'un da bir süredir oyuncunun yüksek maaşından dolayı rahatsız olduğu ve yolları ayırmaya sıcak bakabileceği belirtiliyordu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe, ligde yarın Göztepe'yi ağırlayacak20 Şubat 2021 Cumartesi 19:15
  • Emre Mor, Galatasaray'a geri dönüyor19 Şubat 2021 Cuma 18:57
  • Trabzonspor şampiyonluk iadesi için AİHM'e başvurdu: 'Şike davasında' bugüne kadar ne olmuştu?15 Şubat 2021 Pazartesi 23:25
  • Fatih Altaylı: Zirvedeyken Alman, dibe vurduğunda Türk olduğunu hatırlayan Mesut Özil'in gelmesini mi kıskanacağım14 Şubat 2021 Pazar 21:41
  • Fenerbahçe'de kupa hasreti sürüyor: 8 yılda 66 ülkeden 87 transfer yapıldı, 168 milyon euro harcandı11 Şubat 2021 Perşembe 22:20
  • Terim de şikayetçi: Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ‘hakaret’ soruşturması10 Şubat 2021 Çarşamba 20:22
  • Yeşil sahalarda görülmemiş korner taktiği: Rakip futbolcular şaşkına döndü (Video)08 Şubat 2021 Pazartesi 12:35
  • Beşiktaş'a Rosier hayat verdi!07 Şubat 2021 Pazar 21:35
  • Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanal yayınlanacak?06 Şubat 2021 Cumartesi 12:48
  • Sergen Yalçın rakip futbolcuları eleştirdi: Sürekli yerde yatıyorlar, öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor05 Şubat 2021 Cuma 22:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti