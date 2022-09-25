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Cristiano Ronaldo milli maçta kanlar içerisinde kaldı! Yürekler ağza geldi

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Cristiano Ronaldo milli maçta kanlar içerisinde kaldı! Yürekler ağza geldi
Cristiano Ronaldo milli maçta kanlar içerisinde kaldı! Yürekler ağza geldi

Manchester United ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, Çek Cumhuriyeti maçında kaleciyle çarpıştı. Deneyimli futbolcu bir anda kanlar içinde yerde kaldı.

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 5. maçında Çekya ile Portekiz karşı karşıya geldi. Portekiz'in ilk yarıyı 2-0 önde kapattığı karşılaşmada seyircilerin yüreklerini ağızlarına getiren bir pozisyon yaşandı.

Cristiano Ronaldo, milli maçta kanlar içinde yerde kaldı

RONALDO KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Maçın 13. dakikasında Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile bir hava topunda çarpışarak yere düştü. Burnu kanayan Ronaldo'nun bir anda yüzü de kanlar içerisinde yerde kaldı.

SAĞLIKÇILARIN MÜDAHALESİ SONRASI MAÇA GERİ DÖNDÜ

37 yaşındaki oyuncu için maç bir süre durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Ronaldo tekrar oyuna döndü.

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