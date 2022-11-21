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Cristiano Ronaldo olay görüntü hakkında ilk kez konuştu

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Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ile sosyal medyada yer alan görüntü hakkında sessizliğini bozdu.
Cristiano Ronaldo olay görüntü hakkında ilk kez konuştu

Portekiz’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’nın çalışmalarını sürdürdüğü Al Shahaniya Tesisleri’nde basın toplantısının yapılacağı odaya beklenmedik bir anda girerek gazetecileri şaşırttı.

Manchester United’dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, “Uçağı gecikti, ona ‘Tekneyle mi geldin’ diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın” dedi.

Gazetecilere “Kurşun geçirmez” ve “Demir gibi sağlam” olduğunu söyleyen Ronaldo, Piers Morgan’a verdiği röportajla ilgili olarak, “Zamanlama her zaman zamanlamadır. Sizin açınızdan zamanlamaları nasıl seçebileceğimize bakmak kolay. Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmeme gerek yok. Ben istediğim zaman konuşurum. Herkes benim kim olduğumu, neye inandığımı biliyor” ifadelerini kullandı.

NE YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞTI

Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası öncesi Portekiz Milli Takımı kampında Bruno Fernandes'in tepkisi karşısında şaşkına dönmüştü.

Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı için toplandıkları kampta soyunma odasında karşılaşmıştı. Ronaldo'nun yanından geçen Bruno Fernandes, takım arkadaşına ilk anda selam vermemişti. Bruno Fernandes'e elini uzatan ve eli bir süre havada kalan Ronaldo'nun surat ifadesindeki şaşkınlık gözlerden kaçmamıştı.

Fernandes'in Ronaldo'ya sergilediği soğuk ve ilgisiz tavır dünya spor gündemine oturmuştu.

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