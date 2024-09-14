  • BIST 9685.49
  • Altın 2813.908
  • Dolar 33.8863
  • Euro 37.5669
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKANarin Güran cinayetinde anne ve abisinin de aralarında olduğu 8 kişi daha tutuklandı!

Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 1 milyar takipçiye ulaşan ilk kişi oldu

»
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayısı 1 milyarı aşan ilk kişi oldu.
Cristiano Ronaldo, sosyal medyada 1 milyar takipçiye ulaşan ilk kişi oldu

BBC’nin haberine göre ünlü futbolcu Ronaldo’nun, Instagram, Facebook, X, YouTube ile Çin Merkezli Weibo ve Kuaishou platformlarındaki toplam takipçi sayısı 1 milyar sınırını aştı.

Yıldız futbolcunun bu takipçi sayısına, geçen ay YouTube platformuna katılma kararını açıkladıktan sonra ulaştığı düşünülüyor.

Ronaldo’nun YouTube’daki kanalı bir hafta içinde 50 milyon abone sayısını geçmişti.

İngiltere merkezli PP Foresight teknoloji firmasından sosyal medya uzmanı Paolo Pescatore, 1 milyar takipçi sayısını ‘şaşırtıcı bir sayı’ olarak nitelendirirken “Bu, insanların teknoloji sayesinde yeni ve genç kitlelere ulaşma gücünü gösteriyor” dedi.

Sahalarda sıkça Ronaldo’yla karşılaştırılan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi’nin toplam 623 milyon, ünlü şarkıcılardan Selana Gomez’in 690 milyon, Justin Bieber’in 607 milyon ve Taylor Swift’inse 574 milyon takipçisi bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Brezilya'da X'e erişim engeli kararı: VPN kullanana günlük 8.045 euro ceza31 Ağustos 2024 Cumartesi 16:07
  • Robotlar dokunurken insan gibi hissetmeyi öğrendi30 Ağustos 2024 Cuma 19:03
  • Altı ‘başıboş’ gezegen keşfedildi: Jüpiter’den büyükler30 Ağustos 2024 Cuma 18:47
  • İnternet en çok mesajlaşma için kullanılıyor29 Ağustos 2024 Perşembe 20:41
  • Telegram’ın kurucusu Pavel Durov serbest29 Ağustos 2024 Perşembe 16:06
  • Bilim insanları, Alzheimer'ı tahmin etmek için 1 milyondan fazla beyni analiz edecek27 Ağustos 2024 Salı 20:30
  • Yapay zeka, insanlardan daha komik olabilir mi?27 Ağustos 2024 Salı 19:25
  • Influencer reklamları radarda: 6 milyon 388 bin lira ceza kesildi26 Ağustos 2024 Pazartesi 21:07
  • Kremlin: Telegram'ın kurucusu Durov'un neyle suçlandığını bilmiyoruz26 Ağustos 2024 Pazartesi 18:05
  • 100 yıl önce Mars'tan gelen gizemli sinyal26 Ağustos 2024 Pazartesi 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti