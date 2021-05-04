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Cristiano Ronaldo, Sporting'e dönmek istiyor

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Portekizli, 2018'de 100 Milyon euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu
Cristiano Ronaldo, Sporting'e dönmek istiyor

Juventus'taki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo, kariyerini ülkesinde noktalamak istiyor. Ronaldo, 2022'de çocukluk kulübü Sporting Lisbon'a geri dönmeyi düşünüyor.

Sport Mediaset ve Record'un haberine göre, 36 yaşındaki yıldız futbol dünyasına giriş yaptığı Sporting'in hayalini kuruyor.

Juve ile olan sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan Ronaldo, 2003'te Manchester United'a adım atmadan önce Sporting'te forma giymişti.

Daha sonra 2009 yılında Real Madrid transferiyle tarihin en pahalı oyuncusu olan Portekizli 2018'de 100 Milyon euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu.

Sport Mediaset muhabiri yaptığı açıklamada, "Ronaldo'nun geleceği hakkında bir fikri var; Juventus'taki kontratını bitirmek ve iki yıllığına Sporting Lizbon'da oynamak için geri dönmek istiyor" dedi.

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