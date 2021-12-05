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Cristiano Ronaldo, Whatsapp'taki Mesajıyla Yakayı Ele Verdi

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Cristiano Ronaldo, Whatsapp'taki Mesajıyla Yakayı Ele Verdi
Cristiano Ronaldo, Whatsapp'taki Mesajıyla Yakayı Ele Verdi

Eski hocası Solskjaer hakkındaki mesajları ifşa edilen Ronaldo'nun dikkatsiz sosyal medya kullanımı başına iş açıyor. Ballon d'Or'u kazanan Messi'nin eleştirildiği Instagram paylaşımını beğenen Ronaldo, bu kez WhatsApp'ta yakayı ele verdi. Eski futbolcu Cassano, Ronaldo'nun yolladığı mesajları paylaştı.

Futbolu bıraktıntan sonra yorumculuğa başlayan eski golcü Antonio Cassano, Cristiano Ronaldo'nun kendisine WhatsApp'tan attığı mesajları açıkladı. Vieri'nin sosyal medya kanalına konuk olan Cassano, kendisinin Ronaldo'yu Messi'den daha küçük gördüğüyle ilgili yaptığı açıklamaya bir cevap yolladığını itiraf etti.

 

Cristiano Ronaldo'ya ifşa darbesi! Attığı mesajlar ortaya çıktı

"SAYGI GÖSTER"

Cassano, Cristiano Ronaldo'nun, "Attığım goller ve kazandıklarımla daha fazla saygıyı hak ediyorum" mesajı attığını açıkladı.

Cristiano Ronaldo'ya ifşa darbesi! Attığı mesajlar ortaya çıktı

"RAHAT OL"

Cassano ise Ronaldo'ya, "800 gol atmışsın, ben ise 150 gol attım. Her şeye sahipsin. Sakin ol ve biraz rahatına bak. Bana yazmak yerine hiçbir şeyi umursamayan Messi gibi ol" cevabı verdiğini söyledi.

Cristiano Ronaldo'ya ifşa darbesi! Attığı mesajlar ortaya çıktı

"SKANDAL O DEĞİL"

Eski futbolcu, Messi'nin Ballon d'Or'u almasına 'skandal' diyenleri de eleştirdi. Cassano, "Esas skandal Messi'nin ödül alması değil. Maldini'nin yerine Sammer ile Cannavaro'nun ödül almasıdır" dedi.

Cristiano Ronaldo, WhatsApp'taki mesajıyla yakayı ele verdi

SOSYAL MEDYA BAŞINA İŞ AÇIYOR

36 yaşındaki star, futbolu kadar sosyal medyayı kullanım şekliyle de gündem oluyor. Ronaldo'nun son zamanlarda Messi hakkındaki mesajları ve yorumları, Arjantinli starla arasının bozulmasına neden olacak.

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