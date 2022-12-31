Cristiano Ronaldo yeni takımını buldu! Çılgın ücret…

Dünya Kupası başlamadan önce Manchester United ile sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo, Avrupa’dan ayrıldı. Uzun süredir Ronaldo’nun peşinden koşan Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, yıldız oyuncu ile sözleşme imzaladı.

37 yaşındaki Ronaldo, Avrupa’da kalıp Şampiyonlar Ligi arenasında sahne almaya devam etme isteğine rağmen menajeri Jorge Mendes, yıldız isme Avrupa’dan istediği kontratı bulamadı. Ronaldo 2023 yılında futbol hayatına Al-Nassr formasıyla devam edecek.

“SABIRSIZLANIYORUM”

Cristiano Ronaldo imzanın ardından yaptığı açıklamada, “Farklı bir ülkede yaşayacağım bu deneyim için sabırsızlanıyorum. Al Nassr’ın vizyonu heyecan verici ve fazlasıyla etkileyici. Bir an önce takım arkadaşlarımın arasına katılmak için can atıyorum” şeklinde konuştu.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’ya Cristiano Ronaldo, Al-Nassr’dan sezon başına 200 milyon Dolar kazanacak. Yıldız isim yeni takımıyla 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Lyon ve Roma’nın eski teknik direktörü Rudi Garcia’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Nassr, Suudi Arabistan Pro League’de 10 maç sonunda ikinci sırada bulunuyor.

TEN HAG İLE ANLAŞAMAYINCA AYRILDI

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021’de Manchester United’a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.

5 BALLON D’OR, 30’DAN FAZLA ŞAMPİYONLUK

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5’i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7’si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30’dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası’nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

2015’TEKİ SÖZÜ HATIRLANDI!

Ronaldo’nun 2015 yılında katıldığı The Johathan Ross Show’da yaptığı açıklamalar sosyal medyanın gündemine düştü.

Suudi Arabistan’a giden Ronaldo, yıllar önce şu cümleyi kurmuştu;

“Eğer derdim para olsaydı, Katar’a transfer olurdum. Muhtemelen bana daha çok öderlerdi. Benim için mesele para değil, tutku!”