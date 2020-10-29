Cristiano Ronaldo:Corona virüs testi saçmalık
Corona virüse yakalanan İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşım altına yorum olarak, "PCR testi saçmalık" yazması tartışma konusu oldu.
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, üçüncü corona virüs testinin de pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada "PCR testi saçmalık" yorumu yaptı. 35 yaşındaki oyuncu 1 saat sonra gelen tepkiler sonrası mesajını sildi.
29 Ekim 2020 Perşembe 20:32
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