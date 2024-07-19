  • BIST 11133.93
  • Altın 2583.981
  • Dolar 33.0858
  • Euro 36.0409
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Crowdstrike nedir? Microsoft global mavi ekran sorunu verdi, onlarca site çöktü!

»
Global mavi ekran probleminden onlarca site etkilendi. Bu sebeple Türkiye'de de onlarca site çöktü. Peki nedir bu crowdstrike?
Crowdstrike nedir? Microsoft global mavi ekran sorunu verdi, onlarca site çöktü!

Crowdstrike nedir? Eğer dün geceden itibaren internet kullanımında sorun yaşıyor ve bunun nedenini anlamıyorsanız Microsoft crowdstrike güncellemesine takılmış olabilirsiniz. Global mavi ekran probleminden onlarca site etkilendi. Bu sebeple Türkiye'de de onlarca site çöktü. Peki nedir bu crowdstrike?

 

Crowdstrike nedir? Dünya genelinde global mavi ekran sorununuz bulunuyorsa bu Microsoft Crowdstrike güncellemesinden kaynaklı olabilir. Dün geceden itibaren Türkiye'de onlarca site Crowdstrike güncellemesine takıldı ve site çöktü. Örneğin Denizbank sitesi hala yok. Peki Crowdstrike nedir?

CROWDSTRIKE NEDİR?

CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlar. Özellikle "Falcon" platformu ile tanınan CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanır ve siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunar. Şirket, endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunarak dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih edilmektedir.

TÜRKİYE MAVİ MAVİ EKRAN PROBLEMİ

Microsoft şirketinde yaşanan kriz Türkiye'deki birçok şirketi de etkilemiş durumda. Dün geceden itibaren "Down Detector" sitesinden edinilen bilgilere göre giriş sorunu yaşanan ve ağırlaşan siteler içerisinde şunlar var:

Denizbank
Türk Telekom
Microsoft Store
Trendyol
Reddit
Microsoft 365
Turkish Airlines
Microsoft Azure
Google
Xbox Live
Ziraat Bankası
Ttnet
Telegram
Turkcell
Türksat Kablo
Roblox
Youtube
Steam
Spotify
Yapı Kredi
Instagram
Valorant
Discord
Vodafone
Whatsapp
Yahoo Mail
TurkNet
Yandex
Getir
Google Maps
Kik
Cloudflare
Finansbank
Proofpoint
VakıfBank
EA
Snapchat
X (Twitter)
OpenAI
Skype
Minecraft
Sea of Thieves
Sahibinden
Forza
Gmail
Facebook
Rainbow Six

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araştırma: Türkler sosyal medyada en çok ailesini takip ediyor13 Temmuz 2024 Cumartesi 18:50
  • Neuralink insanda beyin çipini ikinci kez deneyecek13 Temmuz 2024 Cumartesi 18:24
  • Dünya’ya en yakın ‘dev kara delik’ keşfedildi13 Temmuz 2024 Cumartesi 17:52
  • Yapay zeka mizahta insanlarla yarışıyor08 Temmuz 2024 Pazartesi 19:28
  • X'in tasarımı değişiyor: Beğenmek için sola, yorum için sağa kaydırılacak05 Temmuz 2024 Cuma 20:20
  • Bu bitki Mars'ta nefes almamızı sağlayabilir mi?03 Temmuz 2024 Çarşamba 21:26
  • Dünya'da ilk: İnsan beyni ile kontrol edilen robot02 Temmuz 2024 Salı 21:37
  • Mars'ta hayatta kalabilecek bir bitki bulundu02 Temmuz 2024 Salı 19:35
  • Dünyanın yüzde 62'si sosyal medya kullanıyor01 Temmuz 2024 Pazartesi 22:54
  • Karanlık maddenin gizemi: Bilim insanlarından 20 yıllık keşif28 Haziran 2024 Cuma 22:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti