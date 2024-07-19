Crowdstrike nedir? Microsoft global mavi ekran sorunu verdi, onlarca site çöktü!

Crowdstrike nedir? Eğer dün geceden itibaren internet kullanımında sorun yaşıyor ve bunun nedenini anlamıyorsanız Microsoft crowdstrike güncellemesine takılmış olabilirsiniz. Global mavi ekran probleminden onlarca site etkilendi. Bu sebeple Türkiye'de de onlarca site çöktü. Peki nedir bu crowdstrike?

Crowdstrike nedir? Dünya genelinde global mavi ekran sorununuz bulunuyorsa bu Microsoft Crowdstrike güncellemesinden kaynaklı olabilir. Dün geceden itibaren Türkiye'de onlarca site Crowdstrike güncellemesine takıldı ve site çöktü. Örneğin Denizbank sitesi hala yok. Peki Crowdstrike nedir?

CROWDSTRIKE NEDİR?

CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlar. Özellikle "Falcon" platformu ile tanınan CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanır ve siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunar. Şirket, endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunarak dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih edilmektedir.

TÜRKİYE MAVİ MAVİ EKRAN PROBLEMİ

Microsoft şirketinde yaşanan kriz Türkiye'deki birçok şirketi de etkilemiş durumda. Dün geceden itibaren "Down Detector" sitesinden edinilen bilgilere göre giriş sorunu yaşanan ve ağırlaşan siteler içerisinde şunlar var:

Denizbank

Türk Telekom

Microsoft Store

Trendyol

Reddit

Microsoft 365

Turkish Airlines

Microsoft Azure

Google

Xbox Live

Ziraat Bankası

Ttnet

Telegram

Turkcell

Türksat Kablo

Roblox

Youtube

Steam

Spotify

Yapı Kredi

Instagram

Valorant

Discord

Vodafone

Whatsapp

Yahoo Mail

TurkNet

Yandex

Getir

Google Maps

Kik

Cloudflare

Finansbank

Proofpoint

VakıfBank

EA

Snapchat

X (Twitter)

OpenAI

Skype

Minecraft

Sea of Thieves

Sahibinden

Forza

Gmail

Facebook

Rainbow Six