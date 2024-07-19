Crowdstrike nedir? Microsoft global mavi ekran sorunu verdi, onlarca site çöktü!

Crowdstrike nedir? Eğer dün geceden itibaren internet kullanımında sorun yaşıyor ve bunun nedenini anlamıyorsanız Microsoft crowdstrike güncellemesine takılmış olabilirsiniz. Global mavi ekran probleminden onlarca site etkilendi. Bu sebeple Türkiye'de de onlarca site çöktü. Peki nedir bu crowdstrike?
Crowdstrike nedir? Dünya genelinde global mavi ekran sorununuz bulunuyorsa bu Microsoft Crowdstrike güncellemesinden kaynaklı olabilir. Dün geceden itibaren Türkiye'de onlarca site Crowdstrike güncellemesine takıldı ve site çöktü. Örneğin Denizbank sitesi hala yok. Peki Crowdstrike nedir?
CROWDSTRIKE NEDİR?
CrowdStrike, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış bir şirkettir. 2011 yılında kurulan şirket, bulut tabanlı çözümleri ve yapay zeka destekli teknolojileri kullanarak, kurumların siber tehditlere karşı korunmasını sağlar. Özellikle "Falcon" platformu ile tanınan CrowdStrike, saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit edip önlemeye odaklanır ve siber saldırılarla ilgili geniş bir tehdit istihbaratı sunar. Şirket, endpoint koruma, yönetilen tehdit avcılığı ve olay müdahalesi gibi hizmetler sunarak dünya çapında birçok büyük kuruluş tarafından tercih edilmektedir.
TÜRKİYE MAVİ MAVİ EKRAN PROBLEMİ
Microsoft şirketinde yaşanan kriz Türkiye'deki birçok şirketi de etkilemiş durumda. Dün geceden itibaren "Down Detector" sitesinden edinilen bilgilere göre giriş sorunu yaşanan ve ağırlaşan siteler içerisinde şunlar var:
Denizbank
Türk Telekom
Microsoft Store
Trendyol
Reddit
Microsoft 365
Turkish Airlines
Microsoft Azure
Google
Xbox Live
Ziraat Bankası
Ttnet
Telegram
Turkcell
Türksat Kablo
Roblox
Youtube
Steam
Spotify
Yapı Kredi
Instagram
Valorant
Discord
Vodafone
Whatsapp
Yahoo Mail
TurkNet
Yandex
Getir
Google Maps
Kik
Cloudflare
Finansbank
Proofpoint
VakıfBank
EA
Snapchat
X (Twitter)
OpenAI
Skype
Minecraft
Sea of Thieves
Sahibinden
Forza
Gmail
Facebook
Rainbow Six
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