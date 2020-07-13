Crystal Palace’ın siyah futbolcusuyla ilgili ırkçı paylaşım yapan 12 yaşındaki çocuk tutuklandı

İngiltere Premier Ligi takımlarından Crystal Palace’ın siyah oyuncusu Wilfried Zaha’yla ilgili ırkçı paylaşımlar yapan 12 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Başkent Londra’nın takımlarından Crystal Palace’ın 27 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı futbolcusu, dün oynadıkları ve 2-0 kaybettikleri Aston Villa maçı öncesinde ırkçı mesajlar aldığını açıkladı. West Midlands Polisi, konuyla ilgileneceklerine dair tweet attıktan birkaç saat sonra ‘sorumlu’yu tutukladıklarını duyurdu.

Polisin Twitter’daki mesajında şu ifadelere yer verildi: “Bir futbolcuya ırkçı mesajlar gönderilmesinin ardından alarma geçtik, kontrollerimizi yaptık ve bir erkek çocuğunu tutukladık. 12 yaşında, Solihull’da yaşıyor. Irkçılığı asla hoşgörmeyiz.”

Külübün teknik direktörü Roh Hodgson, saldırıyı, ‘çirkin ve ahlaka aykırı’ diye nitelerken Premier Lig’den yapılan açıklamada ise kabullenemeyeecekleri bir şey olduğu belirtilerek ırkçı saldırı kınandı.