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ÇSGB, toplumsal sorunların incelenmesi için araştırma programı başlatıyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC’de yaşanan toplumsal sorunların ele alınıp incelenmesi için araştırma programı başlatıyor.
ÇSGB, toplumsal sorunların incelenmesi için araştırma programı başlatıyor

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Dairesi tarafından yürütülen Türkiye Aile Araştırması bünyesinde hayata geçirilen Türkiye Aile Araştırması’nın (TAYA) anket soruları örnek alınarak yapılacak araştırmalar neticesinde çıkan başlıklar, KKTC’de zaman içinde yaşanan toplumsal dönüşümlerin analiz edilmesinde kullanılacak.

Son yıllarda yaşanan hızlı toplumsal değişimle birlikte ortaya çıkan sosyal risklerin analiz edilmesini amaçlayan araştırma programı ile bu analizlerden çıkacak sonuç ve öneriler doğrultusunda, Sosyal Hizmetler Dairesi koordinatörlüğünde politika ve eylem planı üretilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müşteşarı Ecevit Alper başkanlığında bir çalışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi temsilcileri ile Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper, üniversitelerin ve paydaş örgütlerin katkısı ile, ülkenin değişen koşullarını göz önünde tutarak; evlilik, boşanma, kadının toplumdaki yeri, hukuksal tanımlama, yaşlılık, özel gereksinimli bireyler, çocuk ve destek mekanizmaları (ebeveynlik eğitimi), vb., başta olmak üzere toplumu zaman içinde etkileyen dönüşümleri tespit etmek için geniş çapta bir araştırma yapmak istediklerini kaydetti.

Üniversitelerin bu konuda vereceği destek ve katkıyla, Bakanlık olarak toplum huzuruna ve gelişimine engel teşkil eden noktalara dokunmayı amaçladıklarını kaydeden Alper, oluşturulacak araştırma soruları ile Kıbrıs Türk toplumunun psikososyal ihtiyaçlarının analiz edileceğini söyledi.

Alper, Bakanlığın üniversitelerle iş birliği içinde yol haritası belirlemek için bu çalışmanın başlatıldığını ifade etti.

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