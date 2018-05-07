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CSO’dan Mayıs konseri

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CSO’dan Mayıs konseri
CSO’dan Mayıs konseri

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) , Mayıs Konseri çerçevesinde dün akşam Gazimağusa
Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda muhteşem bir konser verdi.

Şef Chloe Van Soeterstede ve solist Viyolonsel-Knut Weber eşliğinde sunulan gecede Robert
Schumann’ın Viyolonsel Konçertosu La Minör ve Ludvıg Van Bethoween -3. Senfoni Eroica Mi Bemol
Major eserler seslendirildi..
Düzenlenen gece sanatseverler tarafından beğeniyle izlendi.

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