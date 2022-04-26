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CSO,Maraş Millet Bahçesi’nde halka açık konser verecek

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28 Nisan Perşembe, saat 17.30’da, Maraş Millet Bahçesi karşısında halka açık konser düzenleyecek
CSO,Maraş Millet Bahçesi’nde halka açık konser verecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (KKTC CSO), Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı iş birliğiyle 28 Nisan Perşembe, saat 17.30’da, Maraş Millet Bahçesi karşısında halka açık konser düzenleyecek.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, Murat Menket yönetiminde, Sermin Dikmen Töre (Soprano) ve Tuğrul Enver Töre (Bariton) solistliğinde gerçekleşecek konsere tüm halkın davetli olduğu bildirildi.

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