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CTP 28. Olağan Kongresi yarın yapılıyor

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CTP 28. Olağan Kongresi yarın yapılıyor
CTP 28. Olağan Kongresi yarın yapılıyor

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Büyük Kurultayı yarın yapılıyor.

Kurultay, yarın saat 09.00’da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde toplanacak.

“Biz Varız, Biz Halkız, Biz Çözeriz” ana temasıyla hazırlanılan 28. Olağan Kurultay’da 75 kişilik Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Genel Başkanlığa tek aday olan Tufan Erhürman’ın yanı sıra 114 kişinin başvurduğu Parti Meclisi yapılacak seçimin ardından belirlenecek.

-Kurultay akışı

CTP'den yapılan açıklamaya göre kurultay, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın’ın hitabıyla başlayacak. Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından saygı duruşu gerçekleştirilecek, ardından Genel Başkan Tufan Erhürman konuşma yapacak. Parti Meclisi üyeliğine aday olan 114 kişinin kısa özgeçmişleri okunacak. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek oylamanın ardından sonuçların kısa süre içinde açıklanacağı belirtildi.

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