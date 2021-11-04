CTP, 4 bölgede daha belediye başkan adaylarını netleştirdi!

Cumhuriyetçi Türk Partisi, 4 bölgede daha belediye başkan adayını belirledi.
CTP, Değirmenlik’te mevcut belediye başkanı Ali Karavezirler ile devam kararı alırken, Çatalköy’de Ceyhun Kırok, Akıncılar’da Gökhan Paşa ve Büyükkonuk’ta Yüksel Asım’ı aday gösterecek.
CTP daha önce Mağusa’da Dr. Süleyman Uluçay'ı, Dikmen’de Yüksel Çelebi’yi, Lefke’de Aziz Kaya'yı, Lapta’da Emre Efendi’yi, Esentepe’de İbrahim Beyazbayram'ı, Akdoğan’da Ahmet Latif'i ve Geçitkale’de Hasan Öztaş'ı aday göstereceğini duyurmuştu.
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