CTP 51 yaşında

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugüne kadar Kıbrıslı Türklerin hayrına ne yapıldıysa CTP’nin yaptığını bundan sonra da CTP’nin yapacağını vurguladı. Erhürman, işçinin, emekçinin hakkını CTP’nin verdiğini, barış için çözüm için CTP’nin mücadele ettiğini, sosyal ve ekonomik hakları CTP’nin kazandırdığını belirtti. Erhürman, 23 Ocak seçimlerini göstererek, “Yaptık, yine yaparız” dedi. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu akşam 51’inci kuruluş yıldönümünü kutladı. Lefkoşa’da gerçekleşen resepsiyona partililerin yanı sıra, güneyden konuklar ve sivil toplumun temsilcileri katıldı. 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve CTP’nin eski genel başkanları ile başbakanlarının da yer aldığı kutlamada coşkulu anlar yaşandı.

ERHÜRMAN: YEŞİLLERE ALLARA, NİCE NİCE YILLARA CTP

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman katılımcılara hitap ettiği konuşmasına duygusal sözlerle başladı. Erhürman, “51 yıl oldu. 51 yıllık mücadele... 51 yıldır acı çekiyoruz, 51 yıldır bedel ödüyoruz ama 51 yıldır dayanışma içindeyiz. 51 yıldır sırtlarımızı birbirimize dayıyoruz. 51 yıldır sevgi ile kucaklaşıyoruz, tırnaklarımızı bu topraklara geçiriyoruz. 51 yıldır barış diyoruz, federasyon diyoruz, eşitlik diyoruz, adalet diyoruz ve demeye devam edeceğiz” dedi. Bu yolda çok ağır bedeller ödediklerini belirten Erhürman konuşmasına partinin ilk genel başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu’nu, Özker Özgür’ü, Naci Talat Usar’ı ve Sonay Adem’i anarak devam etti.

“51 SENEDİR KALE GİBİ DURDUK”

“Bizim ne olduğumuz nerede durduğumuz herkesin bildiği bir şey. Bize durmadan laf yetiştirenlerin de nerede durduğunu herkes biliyor” diyen Erhürman, bir tarafta ‘çözümsüzlük çözümdür’ diyenlerin var olduğunu diğer tarafta 51 senedir kale gibi durarak bu memlekette federal çözüm diyenler olduğunu söyledi. Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir tarafta halkımızı hapsetmeye, tutsak etmeye, dünyaya kapatmaya çalışanlar var. Halkımızı Sarayönü’nden öteyi görmez hale getirmeye çalışanlar var, bir tarafta da ‘biz bu halkı dünyayla, Avrupa’yla, uluslararası camiayla buluşturacağız’ diyenler var. Bir tarafta ‘biz kendi ayaklarımızın üzerinde duramayız’ diyenler var diğer tarafta 51 yıldır kale gibi duran, ‘kendi ayaklarımızın üzerine duracağız, kendi kendimizi yöneteceğiz’ diyen biz varız, CTP var.”

“BİR TARAFTA ‘HAYAT PAHALILIĞINI ÖDEMEYECEĞİM’ DİYENLER VAR DİĞER TARAFTA ‘HAYAT PAHALILIĞININ ÜZERİNDE ARTIŞ VERENLER’ VAR”

“Aylardır bize bir hikaye anlatıyorlar. Aylardır basiretsizliklerini, plansızlıklarını en önemlisi bu halkın gailesini çekmiyor oluşlarını pandemi ile TL’nin değer kaybıyla açıklamaya kalkanlar var... Ama bizim de arkamızda ne yaptığımıza dair herkesin bildiği gerçekler var. Biz, halkımızı döviz karşısında ezdirmeyeceğiz diyenleriniz, bunun için hayat pahalılığını enflasyonun, döviz artışının üzerinde ödedik diyenleriz. Biz, Maliyenin gelirlerinden, KDV’den, Fiyat İstikrar Fonu’ndan, gümrük vergisinden vazgeçenleriz; onlar maalesef en sıkıntılı dönemde halkımızın alım gücü yerlerde sürünürken, ‘Hayat Pahalılığını ödemeyeceğim’ diyenler, ‘KDV’yi de Fiyat İstikrar Fonunu da’ alacağım diyenler ve şimdi karşımıza geçip de ‘nar ekşisinin KDV’sini kestim’ diye dalga geçenler... CTP’nin ne yaptığı bellidir, size ne yaptırmayacağı da bellidir, bu halkla dalga geçtiğiniz yeter artık diyen CTP’dir.”

“ÇATLASALAR DA PATLASALAR DA GELİRLERİ EURO’YA ENDEKSLEYECEĞİZ”

“Geldiler hükümet kurdular. Bizim halkımıza unutturduğumuz elektrik kesintilerini tekrar getirdiler. Biz unutturduk elektriksiz günleri tekrar hatırlattılar, akaryakıt kuyruklarını getirdiler. Memlekette insanlar süt bulamaz oldu, tüp gaz bulamaz oldu. Aşı kuyrukları kurdular, memleketi enkaza çevirdiler. Ama yüreğinizi ferah tutun çok az kaldı. Kıbrıs Türk halkının büyük ortağı olduğu CTP Hükümetine çok az kaldı. Çatlasalar da patlasalar da madem ki giderlerimiz dövize endeksli, bu halkın gelirini de evet dövize endeksleyeceğiz. Çatlasalar da patlasalar da endeksleyeceğiz. Biz memleketin yüzde 60’ı dövize endekslenmiş durumdayken halkımızı koruyacağız... Derken çıktı birileri bize ‘hayalci’ dedi. ‘Hayal kuruyorsunuz’ dedi. Bize hayal kuruyorsunuz diyenlerin kimler olduğunu size hatırlatayım: Bu arkadaşlar değil miydi ki memleketi Las Vegas yapacaklardı, memleketi Singapur yapacaklardı. Hem de Singapur’un tanınmamış bir memleket olduğunu zannederek... Memleketi Tayvan yapacaklardı. Memleketin tamamını Serbest Bölge yapacaklarını söylediler ama en parlak öneri şimdiki Başbakan’dan geldi. ‘Hiç merak etmeyin ben KKTC’yi tanıtacak değilim, KKTC’yi tanınmamışlığın avantajlarından yararlandıracağım’ dedi. Neler çağrıştırır bu söz akıllarda onu size bırakıyorum. Bir tarafta bunların hayalini kuranlar var bir tarafta da CTP... Yani barışın, çözümün, dünyaya açılmanın, eşitliğin, adaletin hayalini kuranlar var... Bu hayali kurduk diye ‘hayalciysek’ evet bu toplum için hayallerimiz var sonuna kadar da olacak.”

“AB’DEN FİNANSMANI SÖKE SÖKE CTP ALACAK”

“Kıb-Tek’in ne hale getirildiğinin farkındasınız. Yatırım yapmayanlar, bakım yapmayanlar, maliyesi ile zerre ilgilenmeyenler Kıb-Tek’i ne hale getirdi farkındasınız ama bu konuda da hiç merak etmeyin... Kıb-Tek’te hiç unutmayın ki bugüne kadar hangi konuda yatırım yapıldıysa bu da CTP’nin girişimleri sonucu AB’den elde edilen finansmanla yapıldı. Bugün AB, ‘Yeşil Mutabakat’ diyorsa, çevreci enerji diyorsa, çıkacak CTP ortaya diyecek ki bu adada yeşil enerjiyse bileceksiniz ki adalıyız maviye de yeşile de, burada da yeşil enerji olacak ve CTP SKADA’yı nasıl getirdiyse yeşil enerji için de AB’den finansmanı söke söke alacak. Çünkü bu işi yaparsa bir tek CTP yapar. Yaptık yine yapacağız.”

“LOKMACI’YI, DERİNYA’YI, APLIÇ’I BİZ AÇTIK, MAĞUSA VE BAF’I DA AÇACAĞIZ”

“Kimse unutmasın, biz de unutturmayalım; CTP’nin doğru zemine basarak federasyon temelinde bu topluma kazandırdığı unsurlardır Yeşil Hat Tüzüğü, Mali Yardım Tüzüğü ve bundan sonra kazandıracağı unsurlardır yine aynı temele basarak AB’den alınacak destekler. Sayın Talat buradadır. CTP Lokmacı Kapısını açtı. Müteahhitler ihalelere teklif dahi atmazken Mağusa’da Derinya’yı, Lefke’de Aplıç’ı CTP açtı. Onun için gönül rahatlığıyla göğsümüzü gere gere söylüyoruz, evet CTP nasıl ki onları açtı, Mağusa Kapısını da Baf Kapısını da diğer geçiş kapılarını da CTP açacak. Açtık, yine açarız. Yaptı, yine yaparız.”

“SEÇİME HAZIRIZ, KIBRIS İÇİN CTP GELİYOR”

Konuşmanın sonunda seçim sloganının ekrana yansımasıyla alkışa boğulan salonda Erhürman, “Seçime hazırız... CTP geliyor, yarından itibaren mücadele çığ gibi büyüyor. Bu yolun sonunda Kıbrıs Türk halkının büyük ortağı olduğu CTP iktidarı var. Hepimize bir kez daha hayırlı yaşlar ve kolaylıklar diliyorum” dedi. Konuşmanın ardından aile fotoğrafı için eski başkanlar ve 23 Ocak seçimlerine katılacak adaylar sahneye çağrılarak pasta kesildi. Pastayı Erhürman ile birlikte partinin hayattaki tek kurucusu Hüseyin Celal ile 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat kesti.