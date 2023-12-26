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CTP, 53. Kuruluş Yıldönümünü 'Bu Yol Birlikte Yürünecek' Sloganıyla Kutluyor: Tüm Halk Davetli

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CTP, 53. Kuruluş Yıldönümünü 'Bu Yol Birlikte Yürünecek' Sloganıyla Coşkulu Bir Resepsiyonla Kutluyor: Tüm Halk, Partililer ve Sivil Toplum Temsilcileri Davetli
CTP, 53. Kuruluş Yıldönümünü 'Bu Yol Birlikte Yürünecek' Sloganıyla Kutluyor: Tüm Halk Davetli

Demokrasi, barış ve emek yürüyüşünde 53 yıl

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 53’üncü kuruluş yıldönümünü yarın saat 19:00’da Lefkoşa Hidden Garden’da düzenleyeceği resepsiyonla kutlayacak.

 

Cumhuriyetçi Türk Partisi “Bu Yol Birlikte Yürünecek” sloganıyla düzenlenecek kuruluş yıldönümü resepsiyonunun tüm halka, partilere ve sivil toplum temsilcilerine açık olduğunu duyurdu.

 

“Halkımıza yokluğu, yoksulluğu, yolsuzluğu dayatan yönetimden kurtulmak, bu ülkeyi hep birlikte yönetmek için biz varız” denilen açıklamada, Kıbrıs Türk halkının ilk tercihi olan CTP’nin mücadele ve dayanışma ruhuyla yeni yaşını kutlayacağı ifade edildi.

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