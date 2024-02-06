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CTP, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenleri andı, yakınlarına başsağlığı diledi.
CTP, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenleri andı, yakınlarına başsağlığı diledi.

CTP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’nin Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen ve ülkemizde de derin bir acı oluşmasına neden olan depremin üzerinden bir yıl geçti. Deprem neticesinde yaşanan büyük acıyı en derin ve canlı haliyle kalbimizde hissediyoruz. Depremde hayatını kaybeden herkesi bir kez daha saygıyla ve özlemle anıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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