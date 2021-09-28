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CTP, 7 bölgede belediye başkan adaylarını belirledi, 3 yerde ise belirsizlik var!

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CTP, 7 bölgede belediye başkan adaylarını belirledi, 3 yerde ise belirsizlik var!
CTP, 7 bölgede belediye başkan adaylarını belirledi, 3 yerde ise belirsizlik var!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Parti Meclisi (PM) dün akşam toplanarak, 7 bölgede aday göstereceği belediye

başkan adaylarını onayladı.

 

BAZI BÖLGELERDE MEVCUT BAŞKANLARLA DEVAM 

CTP, Akdoğan’da mevcut belediye başkanı Ahmet Latif’i, Dikmen’de mevcut belediye başkanı Yüksel Çelebi’yi, Geçitkale’de mevcut belediye başkanı Hasan Öztaş’ı ve Lefke’de ise mevcut başkan Aziz Kaya’yı belediye başkan adayı gösterme kararı aldı.

 

BAZI YERLERDE BELİRSİZLİK VAR

Halen CTP'li Belediye Başkanları tarafından yönetilen Gönyeli, Mehmetçik ve Dipkarpaz'da ise henüz aday belirlenmedi. Bu bölgelerde CTP'nin mevcut Belediye Başkanları ile mi yoksa yeni adaylarla mı yola devam edeceği henüz belirsizliğini koruyor.

 

ULÇAY MAĞUSA'DA ADAY

Belediye başkanlığı için ayrıca Mağusa'da Dr Süleyman Uluçay, Esentepe’de İbrahim Beyazbayram ve Lapta’da Lapta Belediyesi Meclis Üyesi Av. Emre Efendi aday gösterilmedi Parti Meclisi'nde onaylandı.

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