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CTP, aday tanıtımlarına Mağusa’da başlıyor

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CTP, aday tanıtımlarına Mağusa’da başlıyor
CTP, aday tanıtımlarına Mağusa’da başlıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik yedi bölgede belirlediği adayların tanıtımına başlıyor. Adaylık için müracaat kabul edilen bölgelerde başvuran isimler, dün akşam gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında değerlendirildi ve bölgelerde belirlenen isimler oybirliğiyle onaylandı. PM tarafından adaylığı onaylanan isimlerin tanıtımları Ekim ayı itibarıyla başlayacak. Mağusa Belediye Başkanlığı için Dr. Süleyman Uluçay, Akdoğan Belediye Başkanlığı için Ahmet Latif, Geçitkale Belediye Başkanlığı için Hasan Öztaş, Dikmen Belediye Başkanlığı için Yüksel Çelebi, Lapta Belediye Başkanlığı için Emre Efendi, Esentepe Belediye Başkanlığı için İbrahim Beyazbayram ve Lefke Belediye Başkanlığı için de Aziz Kaya’nın adaylıkları onaylandı. İlk aday tanıtım etkinliği, 4 Ekim Pazartesi günü saat 19.30’da Mağusa Belediyesi için gerçekleştirilecek.

 

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