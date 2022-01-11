CTP adayı Dr. Filiz Besim "Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz"

"Etle tırnak gibiyiz. İki ülke arasındaki bu güçlü ilişki biz KKTC’nin en güçlü yanlarımızdan biridir. Sağlıklı sevgi saygı çerçevesinde bu ilişkiyi iki tarafın da maksimum menfaatlerini koruyacak şekilde sürdürmek zorundayız."

Adaylarla 5 soru 5 cevap

1965 Baf doğumluyum. Diş Hekimi- Çene Cerrahıyım. Yıllarca ülkemizde, Balkanlar’da ve Avrupa’da sağlık- hekimlikle ilgili sivil toplum örgütlerinde çalıştım. İki dönem Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı yaptıktan sonra 4’lü hükümet döneminde de Sağlık Bakanlığı görevini yürüttüm. Bakanlık yaptığım dönemde Sağlıkta ve aslında yaşamın her alanında eğer istersek ve kilitlenirsek bu adada kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi ve kendimize özgü sistemlerimizi kurabileceğimizi çok net bir şekilde gördüm. Bu nedenle bu seçimlerde kliniğimi ve hastalarımı bırakarak elimi taşın altına koyma sorumluluğumu çok net hissederek yola çıktım. Geçmeyen onlarca yasa, tamamlanamayan alt yapılar ve artık kaosa dönen kamu yönetimi hep benim gailemdir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi bu dönem çok donanımlı ve kaliteli bir ekiple yola çıktı. Eğer seçilirsem ekip arkadaşlarımla birlikte öncelikle sağlık olmak üzere yıllardır ülkemizde binbir zorlukla mücadele eden sağlık sistemini hastalarımız ve sağlık çalışanları için daha çağdaş, ulaşılabilir ve kaliteli bir yapıya kavuşturmak için çalışmalar yapacağım. Her bölgede hastaların yerinden ilaca ve doktora ulaşması önemlidir. İnsanları hastalanmadan korumak için tüm KKTC’yi sürdürülebilir bir koruyucu sağlık hizmetleri ağına kovuşturmak zorundayız. Bitirilemeyen hastaneler, başlanamayan hastaneleri yapmak bitirmek zorundayız. Sağlıktaki kaliteli personel sayısını artırmak hem çalışanın hem hizmeti alanın daha Mutlu olacağı bir ortam yaratmak zorundayız. Sadece bir bölge için değil, sağlıkta tüm ülke için hizmete eşit ulaşımı sağlamak zorundayız.

Ekonomik çıkmaz ülkemizin son dönemlerde en büyük sorunlarından biri. Açlık sınırında birçok aile, evine ekmek, süt götüremeyen birçok insan var. Maaşların stabil bir para birimine endekslenmesi şarttır. Dar gelirli desteklenmeli, kayıt dışılık kayıt altına alınmalıdır. Ülke adil bir vergi sistemine kavuşturulmalıdır. Bu anlamda denetim, ödül ve ceza sistemi çok önemlidir.

Doğaya uyumlu sürdürülebilir bir çevre için uzun vadeli uygulanabilir politikalar geliştirmeliyiz.

Sağlıklı gıda, sağlıklı su, sağlıklı hava için mücadele edeceğim.

Çocuk mahkemelerinin kurulması, çocuk islah evi, yargının rahatlatılmadı için ticari mahkemelerin kurulması önemlidir. İnsan hak ve özgürlüklerinin aktif hale gelmesi için birçok yasanın geçmişi ve ülkede çağdaş bir zihniyet dönüşümü için eğitim önemlidir.

Kıbrıs konusunda son dönemde ciddi bir gerileme yaşıyoruz. Tarafların daha çok bir araya gelmesi, Kıbrıslı Türklerin aydınlık yüzünü Avrupa Birliğine, dünyaya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dönüp daha çok sağlıklı ilişkiler için çaba sarf etmesi gerekir. İki kurucu devletin olacağı güçlü bir federasyon bu adada iki tarafın halklarını Mutlu kılacak, iki tarafın ve bölge ülkelerinin de faydalanacağı güçlü bir çözüm modelidir.

Türkiye Cumhuriyeti bizim için hayati önem taşıyan, tarihten gelen kardeşlik tarih ve kültür bütünlüğümüz olan her zor anımızda yanımızda olan bir ülkedir. Etle tırnak gibiyiz. İki ülke arasındaki bu güçlü ilişki biz KKTC’nin en güçlü yanlarımızdan biridir. Sağlıklı sevgi saygı çerçevesinde bu ilişkiyi iki tarafın da maksimum menfaatlerini koruyacak şekilde sürdürmek zorundayız. Asla yara almaması için çok itina etmeliyiz.