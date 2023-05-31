  • BIST 4.949,09
  • Altın 1301.65
  • Dolar 20.6974
  • Euro 22.1234
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

CTP adayı Özuslu adaylık başvurusunu yaptı

» »
CTP milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran’da yapılacak ara seçim için resmî adaylık başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu’na yaptı.
CTP adayı Özuslu adaylık başvurusunu yaptı

Sami Özuslu’ya, adaylık başvurusu sırasında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Başvuru sonrası basına açıklama yapan Özuslu, “Temiz bir seçim kampanyası” diledi, karalama değil, herkesin kendini anlatacağı, vizyonunu ortaya koyacağı bir kampanya süreci temenni etti.

Ülkenin yakın zamanda büyük bir acı yaşadığını, “meleklerini” kaybettiğini ifade eden Özuslu, “İsias dosyasının takipçisi olacağız, bu büyük acı yüreğimizden çıkmayacak” ifadelerini kullandı.

Bu seçimin ülke demokrasisi için önemine işaret eden Özuslu, seçimin, toplumu ileriye taşıyacak adımlar atılması ve ülkedeki kötü gidişata “hayır” denmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Özuslu, “Her zaman halkın içindeyim, CTP’nin duruşu vizyonuna destek istiyoruz. İddialıyız” dedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da, seçimin adaylara ve halka hayırlı olmasını temenni etti.


 

Seçimin, ülkedeki değişimi başlatması açısından önemli olduğunu ifade eden Erhürman, vizyona ihtiyaç olduğunu, ekonomide sıkıntılar olduğunu, dünyaya kendini anlatmaları gerektiğini, saray önüne çekildiklerini, halkı geriye doğru götüren değil ileriye taşıyan bir vizyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erhürman, bu seçimin o yüzden önemli olduğunu ifade ederek, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi, gençlerin ülkesinde sosyal adalet içinde yaşama hakkı için mücadele verdiklerini kaydetti.

“Birlikte kardeşçe bu ülkede yaşıyoruz, bu bilinçle seçim olsun” diyen Erhürman, seçim sürecinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğretmenler (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete’de yayımlandı31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:13
  • Ersoy: Çürümüş Rejimi Yönetmeyeceğiz, Mücadele Edeceğiz31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:08
  • Başbakan Üstel'den Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu31 Mayıs 2023 Çarşamba 10:03
  • Cumhurbaşkanı Tatar'dan Erdoğan'a tebrik telefonu31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:53
  • KTOEÖS greve devam ediyor: Sınavlar yapılmayacak31 Mayıs 2023 Çarşamba 09:45
  • Yeşilköy-Yenierenköy yol kavşağında kaza: 2’si çocuk, 3 kişi yaralandı31 Mayıs 2023 Çarşamba 00:19
  • Bağımsızlık Yolu Milletvekili Adayı Ersoy, Basın-Sen’i Ziyaret Etti30 Mayıs 2023 Salı 17:40
  • Çiftçiler Birliği Başkanı: Sertifikalı tohumlardan çok daha iyi, verim alıyoruz30 Mayıs 2023 Salı 17:22
  • Eroğlu, Erdoğan’a kutlama mesajı gönderdi30 Mayıs 2023 Salı 16:45
  • Özersay: UBP-DP-YDP-CTP menfaat ortaklığı30 Mayıs 2023 Salı 16:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti