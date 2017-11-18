CTP adaylarını belirliyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) üyeleri, 7 Ocak’ta gerçekletirilecek erken genel seçimlere katılacak milletvekili adaylarını belirliyor.
YDÜ AKM’de toplanan üyeler, 53 aday adayı arasından 40 adayı sırası ile belirleyecek. Elektronik oy kullanma sistemi ile gerçekleştirilecek seçimler saat 21.00’a kadar sürecek.
Seçimlerde parti tüzüğünde yer alan yüzde 40 kadın kotası da uygulanacak. Üyeler tüm ilçe aday adayları için oy kullanacak.
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