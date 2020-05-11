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CTP-AKEL Ortak Açıklama yayınladı

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CTP-AKEL Ortak Açıklama yayınladı
CTP-AKEL Ortak Açıklama yayınladı

SAĞLIK İÇİN İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA

Koronovirüs pandemisiyle yaşanan durum nedeniyle ortaya çıkan tüm sorunlara karşı koymak için partilerimiz, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında tüm düzeylerde var olan ortak işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmeye çağırıyorlar.
Öncelikle, pandemiye karşı Kıbrıs’ın bir ucundan diğer ucuna kadar zorlu bir mücadele veren tüm sağlık emekçileriyle olan dayanışmamızın önemini ifade ediyoruz. Aynı zamanda, pandemiye etkin bir biçimde karşı koymak için uygulanması gereken kısıtlayıcı önlemlere uyulması konusunda tüm Kıbrıslıların gösterdiği sabır ve sorumlu tutumu selamlıyoruz.
Mevcut kısıtlayıcı önlemlerle ilgili olarak, her gün iki toplumda da pek çok sorunla karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. Bu sorunların çözümü için ortaya koyulan çabaları ve özellikle İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin çalışmalarını selamlıyoruz. Ayrıca bu işbirliğinin güçlendirilmesi ve özellikle Ada sakinlerinin sağlığıyla ilgili konularda uzun vadeli ve istikrarlı işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği görüşündeyiz.
Kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılacağı önümüzdeki dönemde iki toplumu da ilgilendiren meselelere birlikte karşı koymanın da ayrıntılı olarak ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Bunlar çalışma hayatıyla, Yeşil Hat’tan geçişlerle, sağlık denetimleriyle ve tıbbi bilgi, ilaç ve donanım paylaşımıyla ilgili meselelerdir. Ayrıca barikatlar kapalı olduğu sürece, adanın güneyinde Kıbrıslı Türk emekçilerin işlerine ve Kıbrıslı Türk öğrencilerin okullarına geri dönebilmeleri için derhal bir çözüm bulunması şarttır.
Bu çerçevede, koşulların izin vereceği önümüzdeki dönemde tüm geçiş noktalarının açılması ve geçişlere iki taraflı olarak izin verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Elbette geçişlerin başlaması için koronovirüsün yayılmasına karşı kontrol sağlanmalı ve ilk aşamada gerekli olan sağlık kontrolleri de yapılmalıdır.
Partilerimiz önümüzdeki dönemde yukarıdaki konular hakkında daha somut öneriler için çalışmayı taahhüt ederler.
Tüm Kıbrıslıların kaderi ortaktır. Sorunların çözümü için tek yol işbirliği ve dayanışmadır. Bu şekilde, Birleşik Federal bir Kıbrıs’ın geleceği için gerekli olan temelleri atıyoruz.

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