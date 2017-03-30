CTP, AKSA’nın getirdiği jeneratörün anlaşma hükümlerine aykırı olduğunu iddia etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) AKSA’nın ülkeye getirdiği yeni jeneratörün Kalecik’te devreye konmasının yürürlükteki anlaşma hükümlerine aykırı olduğunu iddia etti.

CTP’den yapılan açıklamada, “hükümetin hukuksuzlukta sınır tanımadığı” ileri sürülerek, alım garantili enerji üretimi yapan AKSA’nın ülkeye getirdiği yeni jeneratör ile bu hukuksuzluklara bir yenisinin daha eklendiği öne sürüldü.

Açıklamada, mevcut sözleşme uyarınca, altı kurulu üretim ünitesi ve iki de yedek ünite bulundurma hak ve sorumluluğu olan AKSA’nın, Ticaret Dairesi onayı ile yeni bir jeneratörü geçen pazar günü “yatırım malı” statüsü ile ülkeye getirip Gazimağusa Limanı’na indirdiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Tüm gerekli teçhizatı ile birlikte ülkeye sokulan bu jeneratörün, AKSA’nın Kalecik tesislerinde hazırlanan yeni platformda yerini alacağı ve yürürlükteki anlaşma hükümlerine aykırı olarak ilave bir üretim ünitesi olarak devreye alınacağı apaçık belli olmuştur”.

Açıklamada, Bakanlar Kurulu onayına tabi olan bu işlem hakkında herhangi bir karar bulunmadığı belirtilerek, Ticaret Dairesi izniyle ülkeye sokulan jeneratörün, enerjiden de sorumlu Bakan Sunat Atun’un sözlü müdahalesiyle ve “Ticaret Dairesi yanlış belge verdi” denilerek Gazimağusa Gümrüğü’nde bekletildiği savunuldu.

El-Sen’in Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile yaptığı görüşmede de böylesi bir kararın alınmadığının beyan edildiği kaydedilen açıklamada, AKSA ile yapılmış olan sözleşme hükümlerine göre böylesi bir aracın ülkeye sokulmasının ancak mevcut jeneratörlerden birinin yerini alması kaydı ile mümkün olacağı belirtildi.

Söz konusu jeneratörün, AKSA’nın dokuzuncu jeneratörü olarak ülkeye sokulduğu iddia edilen açıklamada şu sorular yöneltildi.

1-Ülkeye getirilen 17,5 Mw. gücündeki jeneratör için herhangi bir Bakanlar Kurulu kararı olmadığına göre, Gazmağusa Limanı’na tahliyesine neden izin verildi?

2- AKSA tarafından ülkeye getirilen jeneratör, enerji üretim sistemine dahil edilmek üzere mi, yoksa yedek güç olarak mı getirildi?

3-Bu jeneratörün gelişi mevcut sekiz jeneratörden birinin geri gidişi anlamına gelmekte midir?

4-Hükümetin, AKSA’nın tabi olduğu alım garantili sözleşmeyi değiştirerek alım miktarını artırma niyeti mi var?

Açıklamada, hükümetin diğer alanlarda olduğu gibi elektrikte de “ben yaptım oldu” mantığıyla kaos ürettiği iddia edilerek, Kıb-Tek’in yatırım kapasitesini geliştirmek ve ülkede arz güvenliğini güvence altında tutmak yerine, oldu bittilerle teslimiyet içinde olunmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.