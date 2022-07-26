CTP Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyaladı, yerel seçim tarihi değişebilir!

Cumhuriyetçi Türk Partisi, KIB-TEK’e yakıt alımıyla ilgili Yasa Gücünde Kararname ve Yerel Seçimlerin kasım ayına ertelenmesini öngören yasayı Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı…

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Milletvekilleri Ürün Solyalı ile Salahi Şahiner ve Avukat Ezer Özsoy, bugün mahkemeye giderek, kararların iptali için dava dosyaladı…

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın başvuru sonrası yaptığı açıklamada, Kıb-Tek’e yakıt alımıyla ilgili olarak ülkenin zarara uğratılmak istendiğini savundu