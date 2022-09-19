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CTP, Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

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CTP, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin(Özel) Yasa ile ilgili bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak dava dosyaladı.
CTP, Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili bugün Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladı. Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ile Avukat Ayşen Özdenefe, bugün mahkemeye giderek, söz konusu yasanın iptali için dava dosyaladı.

Davanın dosyalanmasının ardından açıklama yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Yanlış yapanın yanına kalmayacağı bir düzen için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

AKANSOY: KAMU YARARI AÇISINDAN SIKINTILAR İÇERİYOR

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Yasa ile ilgili bir dava dosyaladıklarını belirten CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, yasanın yapım sürecinde Meclis’te büyük mücadeleler verdiklerini vurguladı. Bu süreçte Anayasa’ya aykırı unsurlar olduğunu dile getirdiklerini anımsatan Akansoy, Ulusal Birlik Partisi’nin ‘ben yaparım olur’ tavrıyla hareket ettiğine dikkat çekti.

Söz konusu yasanın kamu yararı açısından sıkıntılar içerdiğini tespit ettiklerine işaret eden Akansoy, “Kararlılıkla gerek Meclis’te verdiğimiz mücadeleyle ve yapıcı tavırla, gerekse sokakta verdiğimiz güçlü mücadeleyle ve elbette hukuk yoluna başvurarak mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

“BUGÜN İTİBARİYLE YENİ BİR SÜREÇ BAŞLADI”

Akansoy, “Yanlış yapanın yanına kalmayacağı bir düzen için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yanlış yapanın yanlışını düzeltmek ve doğru noktaya çekmenin, ana muhalefet partisi olarak sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Akansoy, “Hiç kimsenin, CTP’nin bu ve benzeri konularda sorunları mahkemeye taşımasına yönelik eleştiri yapmaya hakkı olmadığı düşüncesindeyiz” dedi.

Söz konusu durumun, hem vatandaş hem de siyasi parti olarak en temel sorumlulukları olduğuna dikkat çeken Akansoy, bugün itibariyle yeni bir sürecin başladığına vurgu yaptı. Seçim tarihi konusunun ayrı, belediyelerin birleştirilmesi konusunun ayrı bir şey olduğunu ifade eden Akansoy, “Mahkemenin vereceği karar sonucunda seçimlere 18’le mi yoksa 28’le mi gidileceği kararlaştırılacaktır” diye ekledi.

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