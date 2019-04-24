CTP Annan Planı'nın 15. yıl dönümünde açıklama yptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, Kıbrıs’ta federasyonu kurmak için bundan 15 yıl önce Annan Planı’na ‘evet’ diyen Kıbrıslı Türklerin dünyaya sesini güçlü şekilde duyurmasının yıldönümünde halkımızın iradesini bir kez daha selamlar, acil barış çağrımızı tekrarlarız.

Bilindiği gibi Kıbrıslı Türkler bu kararla 2004’te dünyaya önemli bir kapı açmıştır. Dünyaya bağlanamamıştır ama o bağlanma sürecinin kapısını açmıştır. Dünya, Kıbrıslı Türk toplumu diye modern, çağdaş, barış yanlısı, çözüm isteyen bir toplum olduğunu öğrenmiştir. Gerek müzakere sürecindeki barış çabaları gerekse Kıbrıs Türk toplumunun çözüme ‘evet’ demiş olması bu nedenle çok önemlidir. Geçmişte ‘uzlaşmaz’ veya ‘çözüm istemeyen taraf’ olarak damgalanmamıza yol açan yığınla hatanın yarattığı enkazın altından Kıbrıslı Türkler referandumda verdiği ‘evet’ ile kalkarak hak ettiği olumlu algıyı dünyada yaratmıştır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi kurulduğu günden itibaren federal bir Kıbrıs’ın bu ülkenin olmazsa olmazı olduğunun altını çizmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun dünyaya entegrasyonunu sağlayacak bir modele kavuşması yani federasyon bizim için bir pazarlık konusu değil daima ilkesel bir duruş olmuştur.

Bu nedenle 24 Nisan Referandumu’nun yıldönümünde bir kez daha vurgulamak isteriz ki; Kıbrıs Sorunu’nun kapsamlı çözümüne ancak ve ancak müzakerelerle ulaşılacaktır. Bu çözüm, iki bölgeli, iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı Birleşik Federal Kıbrıs’tır.



Cumhuriyetçi Türk Partisi