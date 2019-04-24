  • BIST 96.294
  • Altın 240,601
  • Dolar 5,8706
  • Euro 6,5753
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

CTP Annan Planı'nın 15. yıl dönümünde açıklama yptı

»
İşte o açıklama;
CTP Annan Planı'nın 15. yıl dönümünde açıklama yptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, Kıbrıs’ta federasyonu kurmak için bundan 15 yıl önce Annan Planı’na ‘evet’ diyen Kıbrıslı Türklerin dünyaya sesini güçlü şekilde duyurmasının yıldönümünde halkımızın iradesini bir kez daha selamlar, acil barış çağrımızı tekrarlarız.

Bilindiği gibi Kıbrıslı Türkler bu kararla 2004’te dünyaya önemli bir kapı açmıştır. Dünyaya bağlanamamıştır ama o bağlanma sürecinin kapısını açmıştır. Dünya, Kıbrıslı Türk toplumu diye modern, çağdaş, barış yanlısı, çözüm isteyen bir toplum olduğunu öğrenmiştir. Gerek müzakere sürecindeki barış çabaları gerekse Kıbrıs Türk toplumunun çözüme ‘evet’ demiş olması bu nedenle çok önemlidir. Geçmişte ‘uzlaşmaz’ veya ‘çözüm istemeyen taraf’ olarak damgalanmamıza yol açan yığınla hatanın yarattığı enkazın altından Kıbrıslı Türkler referandumda verdiği ‘evet’ ile kalkarak hak ettiği olumlu algıyı dünyada yaratmıştır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi kurulduğu günden itibaren federal bir Kıbrıs’ın bu ülkenin olmazsa olmazı olduğunun altını çizmiştir. Kıbrıs Türk toplumunun dünyaya entegrasyonunu sağlayacak bir modele kavuşması yani federasyon bizim için bir pazarlık konusu değil daima ilkesel bir duruş olmuştur.

Bu nedenle 24 Nisan Referandumu’nun yıldönümünde bir kez daha vurgulamak isteriz ki; Kıbrıs Sorunu’nun kapsamlı çözümüne ancak ve ancak müzakerelerle ulaşılacaktır. Bu çözüm, iki bölgeli, iki toplumun siyasi eşitliğine dayalı Birleşik Federal Kıbrıs’tır.


Cumhuriyetçi Türk Partisi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Milli Savunma Bakanı Akar: "Kıbrıs'taki sorunların diyalogla çözülmesi için çalışıyoruz"20 Nisan 2019 Cumartesi 11:45
  • Tatar: Guterres'in raporu çözüme katkı sağlamaz...18 Nisan 2019 Perşembe 11:48
  • Özersay, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya gidiyor18 Nisan 2019 Perşembe 10:50
  • Özersay: Bence açılmalı17 Nisan 2019 Çarşamba 22:21
  • CTP Milletvekili Akansoy Guterres'in raporunu değerlendirdi17 Nisan 2019 Çarşamba 22:16
  • Denktaş Guterres raporunu değerlendirdi17 Nisan 2019 Çarşamba 21:31
  • Lute’un Kıbrıs sorununa ilişkin temaslarını tamamlamasını beklediği bildirildi16 Nisan 2019 Salı 13:45
  • Guterres, raporunu Güvenlik Konseyi’ne sunmayı erteledi16 Nisan 2019 Salı 12:16
  • Dışişleri Bakanlığı:GKRY’ye uygulanan ambargoyu kaldırmak hata olur16 Nisan 2019 Salı 11:50
  • "Anastasiadis Guterres Çerçevesi’ni Bertaraf Etmeye Çabalıyor"15 Nisan 2019 Pazartesi 16:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti