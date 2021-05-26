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CTP, Aşı Patentlerinin Kaldırılması Kampanyasına Destek Belirtti

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) aşı patentlerinin kaldırılmasına yönelik Avrupa’da başlatılan “Right2Cure” (tedavi olma hakkı) kampanyasına destek belirtti.
CTP, Aşı Patentlerinin Kaldırılması Kampanyasına Destek Belirtti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) aşı patentlerinin kaldırılmasına yönelik Avrupa’da başlatılan “Right2Cure” (tedavi olma hakkı) kampanyasına destek belirtti.


Konuyla ilgili CTP’den yapılan yazılı açıklamada vatandaşlara, “pandemiden kar elde edilmesine hayır” sloganıyla oluşturulan www.noprofitonpandemic.eu sayfasında yer alan imza kampanyasına katılma çağırısı yapıldı.


“Büyük ilaç üreticileri, çıkarlarına ters düştüğü için aşı patentlerinin kaldırılmasını istemedikleri ve geciktirmekte oldukları bir gerçektir. Bu durum karşısında, aşı patentlerinin kaldırılması konusunun derhal Avrupa Parlamentosu'na sevk edilebilmesi ve görüşülebilmesi için, Right2Cure kampanyası Avrupa vatandaşlarından 1 milyon imza toplamayı hedeflemektedir” denilen açıklamada, aşı patentlerinin kaldırılmasıyla dünya çapında çeşitli şirketlerin daha fazla aşı üretebileceği ve pandemiyle daha etkin mücadele edilebileceği kaydedildi. 


Kıbrıs özelinde 4 bin 230 imza hedefi konduğu belirtilen açıklamada, kampanyaya destek vermenin insanlık görevi olduğu dile getirildi.

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