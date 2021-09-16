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CTP: “Aşı Yoksa ve Aşılama Olmazsa Salgınla Baş Edemeyiz”

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CTP: “Aşı Yoksa ve Aşılama Olmazsa Salgınla Baş Edemeyiz”
CTP: “Aşı Yoksa ve Aşılama Olmazsa Salgınla Baş Edemeyiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Covid-19’a karşı aşılanma çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hükümetin bugüne kadar aşı tedarikini ve planlamasını beceremediği savunan CTP, “Aşı yoksa ve aşılama olmazsa salgınla baş edemeyiz” ifadelerine yer verdi.

CTP Basın Bürosundan yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 salgınının hız kesmediği ve sağlık çalışanlarının yorgun olduğu belirtilerek, günlük vaka sayısının 20 bine yaklaştığı kaydedildi.

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“Aileler endişe içinde çocuklarını okula gönderdi, eğitimdeki kayıplar büyük. Ekonomi günden güne daralıyor, insanlarımız yoksullaşıyor, işletmeler dar boğazdan çıkamıyor” denilen açıklamada, salgınla mücadelede en önemli iki araç olan test uygulamaları ve aşılamada yanlış politikalar, plansızlık ve beceriksizlik yüzünden geri kalındığı savunuldu.

Aşılamada hedeften uzak olunduğu ve bunun halk sağlığı açısından büyük tehlike olduğunun kaydedildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Çok sayıda aşıya ihtiyacımız olduğu gerçeğiyle, aşı temin etmek için hükümet derhal harekete geçmelidir. Hal böyleyken, 50 bin adet kadar AstraZeneca aşısının son kullanım tarihleri yaklaştığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’a geri iade edileceği haberi Kıbrıs Rum basınında geniş yer almıştır. Sağlık Bakanlığı’nın aşılarla ilgili bilgilendirme ve teşvik çalışmalarını yeterince yapmamış olması on binlerce AstraZeneca aşısının kullanılmaması ve elde kalmasıyla sonuçlanmıştır.

Dahası 12-18 yaş arası çocukların aşılaması durmuş, 50 yaş altı inaktif aşı olanların yeniden aşılamasına başlanmamıştır. Ayrıca, çocuklarımızın okullarda PCR veya Antijen testlerine ulaşımının kolaylaştırılması ve denetimin sağlanması gerekmekteydi. Eğitimin kesintiye uğramaması için söz konusu adımlar daha önce atılmalıydı.”

Aşı yoksa ve aşılama olmazsa salgınla baş edilemeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, “Hükümetin bugüne kadar beceremediği aşı tedarikini, planlamasını ve halkı bilinçlendirmeyi bundan sonra becerebileceğini düşünmek ölü gözünden yaş beklemeye benzer. Pandemi ile mücadeleyi de eğitim ve ekonomide olduğu gibi kurultaya kurban eden azınlık hükümeti derhal gitmelidir” ifadelerine yer verildi.

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