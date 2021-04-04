CTP, Belediyecilik vizyon çalıştayı düzenliyor

CTP, ‘BELEDİYECİLİK VİZYON ÇALIŞTAYI’ DÜZENLİYOR
Cumhuriyetçi Türk Partisi, merkez ve kırsal belediyelerinde yerel yönetim vizyonunu belirlemek üzere çalışmalara başladı. Geleneğinde sivil toplum örgütleri ile birlikte yönetim anlayışı bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi, sizleri Beledı̇yecı̇lı̇k Vı̇zyon Çalıştayı’na katılmaya davet ediyor. Merkez ve kırsal belediyelerden sivil toplum örgütlerinin beklentileri üzerine yapılacak sunumlar, çalıştay sonrasında bildiri haline getirilip CTP Yerel Yönetimler Manifestosu’nun temelini oluşturacaktır. Sunumlar 5-9 Nisan 2021 tarihleri arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi resmi Facebook sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.
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