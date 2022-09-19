Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Belediyelerin Birleştirilmesi Yasasını Anayasa Mahkemesine taşıdı.
CTP, ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDU
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili bugün Anayasa Mahkemesi’ne dava dosyaladı. Genel Sekreter Asım Akansoy, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ile Avukat Ayşen Özdenefe, bugün mahkemeye giderek, söz konusu yasanın iptali için dava dosyaladı. Davanın dosyalanmasının ardından açıklama yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Yanlış yapanın yanına kalmayacağı bir düzen için elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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