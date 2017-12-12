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CTP: "Biz halkız burada biz varız!"

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CTP: "Biz halkız burada biz varız!"
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) bu sabah tüm ilçelerde çemberlere çıkarak propaganda sürecini başlattı. “Biz halkız burada biz varız” sloganıyla çıkış yapan CTP, yurttaşları selamladı.

Yeşil kırmızı bayraklarıyla sabahın erken saatlerinde sokağa çıkan CTP’lilere yoldan geçenler kornalarıyla eşlik etti. “Ne demek umut yok” yazılı pankartlar taşıyan partililer, yurttaşlara aday tanıtım kitapçığı da dağıttı. 

ERHÜRMAN: NE DEMEK UMUT YOK, ÇÖZÜM BİZİZ!

Kampanyanın ilk günü nedeniyle açıklama yapan Genel Başkan Tufan Erhürman, 7 Ocak seçimlerinin ülke demokrasisine katkı sağlamasını, seçimlerin şölen havasında geçmesini ve halkın, geleceği için parti programlarına göre oy vermesini istedi. CTP’nin haysiyet, adalet, üretim ve hizmet için var olduğunu kaydeden Erhürman, “Tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir iktidar için varız. Kıbrıs’ın sorunlarını en iyi bilen kadromuzla, en iyi çözümleri üretmek için varız. Yalan talan bilmeyen, kendi ayakları üzerinde durabilen, şeffaf, onurlu, üretken bir ülke için varız. Projelerimiz hazır, çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Çalışır yaparız” dedi. 

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