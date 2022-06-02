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CTP : ''bizleri hiç kimse vazgeçiremez"

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CTP'den yapılan açıklamada, "Hamasi kavramların arkasına saklanarak ülkemizin ve halkımızın geleceğini yakından ilgilendiren 'iktisadi ve mali işbirliği' protokolünü eleştirme hakkımızdan bizleri hiç kimse vazgeçiremez" ifadeleri kullanıldı.
CTP : ''bizleri hiç kimse vazgeçiremez"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü içinde Kuzey Kıbrıs ekonomisi ile alakası olmayan maddeleri doğru bulmadıklarını gerek Meclis’te gerek sokakta halkla paylaşmaya devam edeceklerini vurgulayarak “Hamasi kavramların arkasına saklanarak ülkemizin ve halkımızın geleceğini yakından ilgilendiren ‘iktisadi ve mali işbirliği’ protokolünü eleştirme hakkımızdan bizleri hiç kimse vazgeçiremez” dedi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamada, “Kıbrıslı Türklerin yaşam şekline ve Anayasal düzenine, kurumsal yapısına, temel hak ve özgürlüklerine müdahale anlamına gelen, örgütleri etkisizleştirmeyi, kazanılmış hakların gaspını öngören maddeler içeren bu protokol uluslararası bir anlaşmadır ve muhalefetin bunu halk adına eleştirmesi, görüşlerini paylaşması en doğal hakkıdır” ifadelerine yer verildi.

Ülke ekonomisini doğrudan ilgilendiren ama ekonomik akla bütünüyle aykırı buldukları maddeleri eleştirmekle de kalmayıp çözüm önerileri de ortaya koyduklarını ifade eden CTP, yaşanan derin ekonomik krizin aşılabilmesi için atılması gereken adımları ve çözüm önerilerini gerek Meclis’te, gerek sokakta dile getirdiklerini hatırlattı.

Yoksullukla boğuşan halkın refahı için bağcıyı dövme değil, üzüm yeme derdinde oldukları ifade edilen açıklamada,  “Herkes bilmelidir ki CTP kurulduğu tarihten, yani 1970’ten bu yana Kıbrıs Türk halkıyla birlikte verdiği varoluş mücadelesini bundan sonra da aynen vermeye devam edecektir “denildi.

 

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