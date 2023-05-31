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CTP-BKP ittifakı bozuldu... BKP, halka seçimlere katılmama çağrısı yaptı

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CTP-BKP ittifakı bozuldu... BKP, halka seçimlere katılmama çağrısı yaptı
CTP-BKP ittifakı bozuldu... BKP, halka seçimlere katılmama çağrısı yaptı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), halka, 25 Haziran’da yapılacak milletvekilliği ara seçimlerine katılmama çağrısı yaptı.

BKP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan yazılı yazılı açıklamada, “Kudret Özersay tarafından dış müdahalelere tepki olsun diye boşaltılan bir tek koltuğa, çözüm ve barış isteğini söyleyen 4 adayın birbirleri ile yarışacak şekilde katılmasının kabul edilemez olduğu” savunuldu.

Koltuk kavgasına dönen ara seçimin Meclis aritmetiğine hiçbir etkisi olmayacağı belirtilen açıklamada, “BKP koltuk peşinde koşanları desteklemeyecektir” denildi.

“Bu seçimin tarihin en düşük katılımlı seçimi olacağı” öne sürülen açıklamada, yurtsever güçlerin, yok oluş karşısında bir araya gelerek, ortak vatan kavgası vermeleri gerektiği kaydedildi.

BKP bir önceki yerel seçimlerde CTP adaylarını desteklemişti.

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