CTP: Bölge halkının talebi müzakere yoluyla ve sağduyuyla karşılanmalıdır!

Yiğitler-Pile Köyü arasında yapımı devam eden yol çalışması esnasında, BM Barış Gücü Askerleri’nin yol çalışmasını engelleme girişimine karşın KKTC makamları tarafından karşılık verilmesi ve Ara bölgede güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik hakkında

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Yiğitler-Pile Köyü arasında yapımı devam eden yol çalışması esnasında, BM Barış Gücü Askerleri’nin yol çalışmasını engelleme girişimine karşın KKTC makamları tarafından karşılık verilmesi ve Ara bölgede güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

CTP’den yapılan açıklamada çalışma nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin bölge halkı olmak üzere tüm toplumu rahatsız ettiğini belirtirken, sorunun hiç geç kalmadan müzakere yoluyla çözümlenmesi gerektiğini belirtildi.

CTP tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde;

“Pile-Yiğitler yol çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan gerginlik, başta bölge halkı olmak üzere tüm toplumu rahatsız etmiş bulunmaktadır.

Pile’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin kuzeye erişiminin rahatlatılmasının bir ihtiyaç olduğu ortadadır. İnsanlarımızın bölgeden giriş ve çıkışlarını rahatlatacak bir düzenleme yapılması, bölge halkının talebine dayanmaktadır. Bu talep, haklı ve meşru olup, bu yönde bir düzenlemeye bir an önce gidilmesi kaçınılmazdır.

Pile-Yiğitler yolunun güzergahı ile ilgili görüşmelerin belli bir süredir devam etmekte olduğu bilgimiz dahilindedir.

Görüşmelerin sonuç alıcı bir şekilde devam etmesi yönünde yoğunlaştırılması yanında müzakere yöntemi dışına çıkılmaması gerekmektedir. Diplomatik girişim dışında, gerginlik yaratacak herhangi bir adım atılmamalı, karşılıklı olarak sağduyu ile hareket edilmelidir.

Açıkça belirtmek isteriz ki, bölgedeki hassas dengeler ciddiyetle gözetilerek süratle çözüm odaklı adım atılmalı, şiddet olaylarından ve karşılıklı dayatmacı yaklaşımlardan vazgeçilmelidir.

Taraflar, bölgedeki gerginliği tırmandırmaktan ve yeşil hattın iki tarafı arasındaki geçişleri olumsuz etkileyebilecek eylemlerden uzak durmalı ve sorun hiç geç kalmadan müzakere yoluyla çözümlenmelidir.”