  • BIST 8876.22
  • Altın 2928.215
  • Dolar 34.2375
  • Euro 37.4474
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABM’den resmi açıklama: Gayriresmi akşam yemeği 15 Ekim’de olacak

CTP: Çanlar, Tatar için çalıyor!

» »
CTP'den Tatar’a Sert Eleştiri: “Halkın Geleceğini Belirsizlikten Kurtarmıyor”
CTP: Çanlar, Tatar için çalıyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumdaki yalnızlığına dikkat çekerek, CTP’nin bu yalnızlığı aşmak ve halkın dünyada hak ettiği saygınlığı kazanması için kararlılıkla çalıştığını belirtti. Akansoy, bu bağlamda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve partinin diğer yetkililerinin uluslararası alanda çeşitli girişimlerde bulunduğunu ve Kıbrıs Türk halkının çözüm ve barış iradesini dünya kamuoyuna aktardığını ifade etti.

“İç Skandallar Halkımızın Zamanını Çalıyor”

Akansoy, açıklamasında iç siyasette yaşanan skandalların halkın ilerlemesine engel olduğuna dikkat çekerek, bu olayların Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından ciddi zaman kaybına neden olduğunu söyledi. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı görevinde başarısız olduğunu öne süren Akansoy, Tatar’ın BM nezdinde yapılacak gayr-ı resmi toplantıya odaklanmak yerine, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) iç çekişmeleri ve Meclis’te yaşanan krizle uğraştığını dile getirdi.

“Meclis’te Yaşanan Utanç Verici Sürecin Baş Aktörü Tatar’dır”

Akansoy, Meclis’te yaşanan krizin tüm toplum tarafından utanç verici olarak değerlendirildiğini belirterek, bu sürecin baş aktörlerinden birinin Ersin Tatar olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar’ın, yaşanan bu olaylardan dikkatleri başka yöne çekmek için gündemi değiştirmeye çalıştığını iddia eden Akansoy, Tatar’ın bu amaçla CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yönelik haksız saldırılarda bulunduğunu söyledi.

“Tatar, Halkımızı Lidersiz Bıraktı”

CTP Genel Sekreteri Akansoy, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde kayda değer bir başarı elde edemediğini, müzakereleri terk ederek Kıbrıs Türk halkını lidersiz bıraktığını öne sürdü. Tatar’ın halkı temsil etme yeteneğinden uzak olduğunu savunan Akansoy, Cumhurbaşkanı’nın gündem değiştirme çabalarının ve suçlama oyunlarının halkın geleceğine dair belirsizlikleri ortadan kaldırmadığını belirtti.

“Halk Tatar’ın Görev Süresinin Bitmesini Bekliyor”

Akansoy, açıklamasında Ersin Tatar’ın görev süresinin bir yıl içinde sona ereceğini hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının Tatar’ın görevden ayrılmasını dört gözle beklediğini ifade etti. Halkın, Tatar’ın politikalarından ve temsil kabiliyetinden memnun olmadığını dile getiren Akansoy, Cumhurbaşkanı’na istifa çağrısında bulundu.

“Tatar Bir An Önce İstifa Etmeli”

CTP Genel Sekreteri, Tatar’a hitaben yaptığı çağrıda, içine düştüğü çıkmazdan ve sorumlu olduğu demokrasi utancından kurtulmak için bir an önce istifa etmesi gerektiğini belirterek, “Kıbrıs Türk halkının önünü açmanın en doğru yolu budur” dedi.

CTP’nin açıklaması, Kıbrıs Türk siyasetinde derinleşen tartışmaları ve Cumhurbaşkanlığı ile muhalefet arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da Kapama Saatine Uymayan İşyerine Yasal İşlem12 Ekim 2024 Cumartesi 10:00
  • Karpaz'da Pulya Avlanmaya Suç Üstü12 Ekim 2024 Cumartesi 09:59
  • Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı revizesi için görüş ve öneriler iletildi12 Ekim 2024 Cumartesi 09:53
  • Kaplıca-Kantara yolunda Pazar günü bisiklet yarışı yapılacak12 Ekim 2024 Cumartesi 09:12
  • Zorlu Töre: Meclis tutanağı üzerinde herhangi bir karalama yapmadığını öne sürdü12 Ekim 2024 Cumartesi 09:09
  • Yerli ürünler temiz, 4 ithal üründe limit üstü bitki koruma tespit edildi11 Ekim 2024 Cuma 19:40
  • Çeler: Başsavcılık görüşünün hiçbir hukuki bağlayıcılığı yoktur11 Ekim 2024 Cuma 14:21
  • Akaryakıt tankeri ile araç çarpıştı: 2 yaralı11 Ekim 2024 Cuma 14:20
  • Orman Dairesi’nin mevsimlik işçileri ‘sözleşmeleri uzatılsın’ diye yangın çıkarmış!11 Ekim 2024 Cuma 13:22
  • GİAD: "Sadece Meclis iradesi değil, toplum güveni de hiçe sayıldı”11 Ekim 2024 Cuma 12:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti