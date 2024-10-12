CTP: Çanlar, Tatar için çalıyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumdaki yalnızlığına dikkat çekerek, CTP’nin bu yalnızlığı aşmak ve halkın dünyada hak ettiği saygınlığı kazanması için kararlılıkla çalıştığını belirtti. Akansoy, bu bağlamda, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve partinin diğer yetkililerinin uluslararası alanda çeşitli girişimlerde bulunduğunu ve Kıbrıs Türk halkının çözüm ve barış iradesini dünya kamuoyuna aktardığını ifade etti.

“İç Skandallar Halkımızın Zamanını Çalıyor”

Akansoy, açıklamasında iç siyasette yaşanan skandalların halkın ilerlemesine engel olduğuna dikkat çekerek, bu olayların Kıbrıs Türk halkının geleceği açısından ciddi zaman kaybına neden olduğunu söyledi. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı görevinde başarısız olduğunu öne süren Akansoy, Tatar’ın BM nezdinde yapılacak gayr-ı resmi toplantıya odaklanmak yerine, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) iç çekişmeleri ve Meclis’te yaşanan krizle uğraştığını dile getirdi.

“Meclis’te Yaşanan Utanç Verici Sürecin Baş Aktörü Tatar’dır”

Akansoy, Meclis’te yaşanan krizin tüm toplum tarafından utanç verici olarak değerlendirildiğini belirterek, bu sürecin baş aktörlerinden birinin Ersin Tatar olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar’ın, yaşanan bu olaylardan dikkatleri başka yöne çekmek için gündemi değiştirmeye çalıştığını iddia eden Akansoy, Tatar’ın bu amaçla CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a yönelik haksız saldırılarda bulunduğunu söyledi.

“Tatar, Halkımızı Lidersiz Bıraktı”

CTP Genel Sekreteri Akansoy, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı döneminde kayda değer bir başarı elde edemediğini, müzakereleri terk ederek Kıbrıs Türk halkını lidersiz bıraktığını öne sürdü. Tatar’ın halkı temsil etme yeteneğinden uzak olduğunu savunan Akansoy, Cumhurbaşkanı’nın gündem değiştirme çabalarının ve suçlama oyunlarının halkın geleceğine dair belirsizlikleri ortadan kaldırmadığını belirtti.

“Halk Tatar’ın Görev Süresinin Bitmesini Bekliyor”

Akansoy, açıklamasında Ersin Tatar’ın görev süresinin bir yıl içinde sona ereceğini hatırlatarak, Kıbrıs Türk halkının Tatar’ın görevden ayrılmasını dört gözle beklediğini ifade etti. Halkın, Tatar’ın politikalarından ve temsil kabiliyetinden memnun olmadığını dile getiren Akansoy, Cumhurbaşkanı’na istifa çağrısında bulundu.

“Tatar Bir An Önce İstifa Etmeli”

CTP Genel Sekreteri, Tatar’a hitaben yaptığı çağrıda, içine düştüğü çıkmazdan ve sorumlu olduğu demokrasi utancından kurtulmak için bir an önce istifa etmesi gerektiğini belirterek, “Kıbrıs Türk halkının önünü açmanın en doğru yolu budur” dedi.

CTP’nin açıklaması, Kıbrıs Türk siyasetinde derinleşen tartışmaları ve Cumhurbaşkanlığı ile muhalefet arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.