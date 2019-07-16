  • BIST 98.028
  • Altın 258,102
  • Dolar 5,7049
  • Euro 6,3986
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

CTP: Çatışmadan iki toplum ve tüm taraflar zararlı çıkacak

» »
Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Rum tarafına ilettiği önerilerin reddedilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.
CTP: Çatışmadan iki toplum ve tüm taraflar zararlı çıkacak

Açıklamada, Doğu Akdeniz’de doğal gaz araştırmaları nedeniyle yaşanan gerginliğin tırmanmaya devam ettiği belirtilerek, yaşanacak olası bir çatışmadan başta Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olmak üzere bölgedeki bütün tarafların zarar göreceği kaydedildi.

Kıbrıs sorununun artık Avrupa Birliği’nin de sorunu olduğu gerçeğinden hareketle AB’nin, Kıbrıslı Türklerin de hassasiyetlerini dikkate alan bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Kıbrıs Türk tarafınca yapılan detaylandırılmış ortak komite önerisinin, Kıbrıs sorununun çözümsüz kaldığı koşullarda doğal gaza ilişkin konuların gerginliğe neden olmadan aşılması için bir zemin yaratmaya yönelik olduğunu vurgulandı.

CTP açıklamasında şöyle denildi:

“Önerinin Kıbrıs Rum tarafınca reddedilme gerekçesi olarak ortaya konulan çözüm çabalarının odak noktasından sapmasına neden olacağı argümanı samimi bir argüman değildir. Çözüm sürecine odaklanılması isteniyorsa doğal gaz çalışmalarına son verilmesi ve BM Genel Sekreteri’nin çağrısına kulak verilerek çözüm odaklı ve ucu açık olmayan müzakere sürecine dönülmesine zemin hazırlanması gerekmektedir. Bu yapılırken siyasi eşitliğin ve etkin katılımın hiçbir şekilde sorgulanmadığı bir anlayışın öne çıkması olmazsa olmazdır. Bilinmelidir ki, Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece doğal kaynaklar hiçbir tarafça etkin bir şekilde değerlendirilemeyecek ve bir gerginlik vesilesi olarak durmaya devam edecektir. Tarafların bu dönemde diyalog içinde hareket ederek, tansiyonu düşürmek ve konuyu ortak bir formülle ele almak için birlikte çaba göstermesi elzemdir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik kazasında ağır yaralanan Bakioğlu'ndan müjdeli haber geldi16 Temmuz 2019 Salı 15:43
  • Bütçe Komitesi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı’nın genelini görüştü16 Temmuz 2019 Salı 14:41
  • Polis Operasyon: KKTC’de izinsiz ikamet eden 22 kişi tutuklandı16 Temmuz 2019 Salı 14:12
  • Bakanlar Kurulu kararları açıklandı! Elektriğe ZAM kararı yok!16 Temmuz 2019 Salı 14:04
  • YDP kan bağışı kampanyası yapıyor16 Temmuz 2019 Salı 13:49
  • Biyologlar Derneği havai fişeklerin kullanımının yasaklanması çağrısında bulundu16 Temmuz 2019 Salı 13:34
  • Yarın bu bölgelerde 4 buçuk saatlik kesinti olacak16 Temmuz 2019 Salı 13:31
  • Fuhuş sadece kerhaneler dışında yasak: Fuhuşa teşvikten 1 kişi tutuklandı16 Temmuz 2019 Salı 13:09
  • Lapta Balıkçı Barınağı'nda ölü bulunan şahsın ölüm nedeni belli oldu16 Temmuz 2019 Salı 13:06
  • Serdar Denktaş: Uluslararası camia çağrılara kulak tıkadı16 Temmuz 2019 Salı 12:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti