  • BIST 109.096
  • Altın 177,340
  • Dolar 4,1071
  • Euro 5,0817
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKABahçeli'nin erken seçim çağrısına CHP'den bomba yanıt!

"CTP, Cemal Erdoğan’ı gözden çıkardı"

» »
Havadis yazarlarından Hüseyin Ekmekci bugünkü köşesinde CTP'nin  Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan’ı gözden çıkardığını yazdı:
"CTP, Cemal Erdoğan’ı gözden çıkardı"

"CTP, Erdoğan’ı gözden çıkardı
Esentepe’de CTP’li bir başkan var…

Cemal Erdoğan…

Hizmet açısından Erdoğan başarısız değil.

Ama…

Mali açıdan belediyeyi yönetemedi.

İşçi alacakları çok fazla.

Yedi aydan bahsediliyor.

Ötesi…

Tavrı ve tarzı ile de Erdoğan CTP’nin desteğini kaybetti.

Cemal Erdoğan her halükarda aday…

Ama CTP’den olmayabilir.

Bağımsız büyük ihtimalle.

Peki CTP ne yapacak?

İsmi öne çıkan Sinan Güneş…

Bağımsız aday olacak…

CTP de kendisine destek verecek.

Şimdilik, CTP’nin Esentepe için geliştirdiği formül bu…"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Güngördü: “4 ayda 18 köpek sahiplendirildi”10 Nisan 2018 Salı 15:11
  • Esenetepe yasta!09 Nisan 2018 Pazartesi 17:33
  • Ayrelli festivali devam ediyor08 Nisan 2018 Pazar 10:00
  • Girne'de Danışma ve Destek Merkezi’nden nisan ayında iki seminer07 Nisan 2018 Cumartesi 12:59
  • Solomos Apostolidis’in ölüm sebebi tespit edildi06 Nisan 2018 Cuma 09:20
  • Antik Girne Limanı'ndan "manzaralar"02 Nisan 2018 Pazartesi 12:58
  • “Güçük Güçücük Garamuza Grallığı”02 Nisan 2018 Pazartesi 11:04
  • Zeytinlik’te yurt inşaatına karşı eylem yapıldı31 Mart 2018 Cumartesi 18:44
  • Kadın Sanatçılar Sergisi Girne’de31 Mart 2018 Cumartesi 12:33
  • Girne’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı31 Mart 2018 Cumartesi 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti