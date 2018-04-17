"CTP, Cemal Erdoğan’ı gözden çıkardı"

"CTP, Erdoğan’ı gözden çıkardı
Esentepe’de CTP’li bir başkan var…
Cemal Erdoğan…
Hizmet açısından Erdoğan başarısız değil.
Ama…
Mali açıdan belediyeyi yönetemedi.
İşçi alacakları çok fazla.
Yedi aydan bahsediliyor.
Ötesi…
Tavrı ve tarzı ile de Erdoğan CTP’nin desteğini kaybetti.
Cemal Erdoğan her halükarda aday…
Ama CTP’den olmayabilir.
Bağımsız büyük ihtimalle.
Peki CTP ne yapacak?
İsmi öne çıkan Sinan Güneş…
Bağımsız aday olacak…
CTP de kendisine destek verecek.
Şimdilik, CTP’nin Esentepe için geliştirdiği formül bu…"
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