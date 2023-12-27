CTP, Cumhurbaşkanı ve Hükümete Yönelik Rüşvet İddiaları İçin Polisi Göreve Çağırıyor

Rüşvet iddiaları ile ilgili polisi göreve davet ediyoruz

Bir süreden beri Cumhurbaşkanlığının ve hükümet mensuplarının yolsuzluk ve rüşvet olaylarına karıştığına dair iddialar basına yansımaktadır.

Bu kirli ilişkilere dönük iddialar, ekonomik ve sosyal düzenimizi ciddi anlamda bozmakta, haklı olarak toplumumuzda infiale dönüşmektedir.

Bu çerçevede Savcılığın ve Polis Genel Müdürlüğünün, yapılan açıklamaları açık ihbar kabul etmesi, her iki konu ile ilgili süratle soruşturma yürütmesi şarttır ve gereği derhal yapılmalıdır.

CTP olarak, her iki konu ile ilgili gelişmelerin takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz