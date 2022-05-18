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CTP Cumhurbaşkanlığı kapısına siyah çelenk bıraktı

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Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nin güven oylaması öncesinde Meclis önünde eylem yaptı.
CTP Cumhurbaşkanlığı kapısına siyah çelenk bıraktı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bugün sokak eylemlerinin ilk günü olduğunu belirterek, “Bu mücadele, tam demokrasiye, çözüme ulaşana kadar, Kıbrıs Türk halkı insan onuruna yaraşır bir hayatı hep birlikte dayanışma içerisinde sürdürme noktasına gelen kadar aralıksız devam edecek” dedi.

Bugün sokak eylemlerinin ilk günü olduğunu dile getiren Erhürman, “Bundan sonra sokak daha fazla Meclis’te, Meclis daha fazla sokakta olacak ve Kıbrıs Türk halkı bu gidişata ‘dur’ diyecek. ‘Yeter artık’ diyecek” şeklinde konuştu.

Bu nedenle bugün 16 km’lik yolu yürüdüklerini belirten Erhürman, “Ama hep birlikte yürüyecek daha çok yolumuz var. Demokrasiye kadar yürüyecek çok yolumuz var” dedi.

Erhürman’ın konuşmasının ardından CTP’li milletvekilleri güven oylamasına katılmak için Meclis binasına girdi. Eylemcilerin meclis önündeki eylemi ise, güven oylaması sonrasında CTP’li vekillerin Meclis önüne çıkmasına kadar devam etti. Eylemciler, Meclis’ten çıkan vekilleri alkışlarla karşıladı.

Ardından Ledra Palace ışıkları güzergâhından Cumhurbaşkanlığı’na yüründü. Cumhurbaşkanlığı önündeki eylemde, “Tatar İstifa” ve “Yaşasın Birleşik Federal Kıbrıs” sloganları atılırken, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Cumhurbaşkanlığı kapısına siyah çelenk bıraktı.

CTP Genel Başkanı Erhürman burada yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanlığı makamının birtakım görevleri olduğunu belirterek, bu makamdan beklentileri şu sözlerle sıraladı:

“Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini yansıtmak, makamı Kıbrıs sorununun çözümünün aracı haline getirmek, Kıbrıs Türk halkının bütününü temsil etmek, bölmek değil birleştirmek, Kıbrıs Türk halkının iradesine sahip çıkmak ve onu temsil etmek, ülkenin Anayasası’na sahip çıkmak.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın göreve geldiği günden bugüne bu görevlerin tam tersini yaptığını iddia eden Erhürman, “Karşımızda müdahale mahsulü, gayrimeşru hükümet varsa bunun en önemli sorumlularından biri de Sayın Tatar’dır” dedi.

Bu sürecin Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anayasa’ya aykırı şekilde bir bakanı görevden almayı reddetmesiyle başladığını ileri süren Ehürman, “Oysa Anayasa Sayın Tatar’a böyle bir yetki vermiyordu” şeklinde konuştu.

Ardından Cumhurbaşkanı’nın UBP Parti Meclisi’ni bekleyeceğini söylediğini ancak aniden hükümet kurma görevini Ünal Üstel’e verdiğini savunan Erhürman, “Bunları yaparken bir UBP’li gibi davranmaktan hiç çekinmemiştir Sayın Tatar. Halkın birliğini, bütünlüğünü savunan değil bölen olma noktasında üstüne düşen her şeyi hiç çekinmeden yapmaya devam etmiştir” dedi.

“Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kıbrıs Türk halkını temsil kabiliyetini yitirdiğini” ileri süren CTP Genel Başkanı Erhürman, “Cumhurbaşkanının, çözümsüzlüğün ve müdahalelerin aracı” olduğunu iddia etti.

Bunu haykırmaya devam edeceklerini dile getiren Erhürman, “Bu mücadele, tam demokrasiye, çözüme ulaşana kadar, Kıbrıs Türk halkı insan onuruna yaraşır bir hayatı hep birlikte dayanışma içerisinde sürdürme noktasına gelen kadar aralıksız devam edecek” dedi.

Erhürman’ın açıklamasının ardından eylem sona erdi.

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